Zum 70. Geburtstag von Walter Scholz

Am 3. März feiert Walter Scholz aus Grimmen seinen 70. Geburtstag. Einst verantwortlich für Jugend, Sport und Kultur in der Kreisverwaltung Grimmen des Landkreises Nordvorpommern, hatte er wesentlichen Anteil daran, dass sich auch der Pferdesport in dieser Region gut entwickeln konnte. Sein Patenverein ist der Reit- und Fahrverein Elmenhorst. Dank seines großen Engagements, das auch nach seiner Pensionierung nicht nachgelassen hat, vor allem was die Gewinnung von Förderern und Sponsoren betrifft, gibt es in diesem Jahr bereits das 54. Pfingstturnier in Elmenhorst. Auch als Pferdebesitzer, der sein Pferd stets Elmenhorster Reitern zur Verfügung stellte, ist Walter Scholz bekannt.

Walter Scholz hat wesentlichen Anteil an der Entwicklung des Pferdesports im RFV Elmenhorst. Am 3. März feiert er seinen 70. Geburtstag. Foto: Jutta Wego

Nach seinem Fernstudium Anfang der 1970er Jahre erwarb er die Lehrbefähigung für Kinder und Jugendliche. Danach war er durchgehend im Amt Grimmen tätig. Schon zu DDR-Zeiten kümmerte sich Walter Scholz im Ratsbereich "Jugendfragen" um den Sport. Die Sportstätten des Kreises gehörten seiner besonderen Fürsorge. Er kümmerte sich in Verbindung mit den örtlichen Behörden um deren Bau, Ausbau und Erhalt. Daneben galt sein Hobby der Öffentlichkeitsarbeit. Dabei war er als "Volkskorrespondent" für die Grimmener Redaktion der Ostseezeitung tätig. Auch in der Zeitschrift "Mecklenburger Pferde" war er mit Beiträgen präsent.

Wenn es um die Verteilung der geringen Fördermittel für Vereine ging, denen er eine Zeit lang auch im Kreisreiterbund vorstand, war Walter nicht nur der richtige Ansprechpartner, sondern sann nach Wegen und Möglichkeiten den Vereinen zu helfen. Seine Neigung zu helfen drückt sich auch darin aus, dass er für junge verwaiste Menschen aus Sri Lanka die Patenschaft übernommen hat und sie aus eigenen Mitteln unterstützt. Wir hoffen, dass die Unterstützung des RFV Elmenhorst weiter anhält und wünschen Gesundheit und Frohsinn. (Franz Wego)