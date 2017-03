CALISTO KSH von Canabis x Lacantus - Spitzenhengst für Springpferdezüchter

Der Zuchthof Makowei im mecklenburgischen Gadebusch ist seit 24 Jahren nicht nur eine Adresse für hochkarätigen Pferdesport mit Turnieren bis zu Drei-Sterne-Prüfungen. Pferdezucht mit eigener Hengststation (anerkannt als EU-Besamungsstation) und eigenen Stuten wurde seit dieser Zeit ebenfalls auf hohem Niveau betrieben.

In dieser Decksaison steht den Züchtern mit CALISTO KSH eine Hengst-Offerte von besonderer Qualität zur Verfügung, mit westfälischem Papier, aber auf rein holsteinischer Grundlage gezogenen. Der fünfjährige braune Hengst, sehr behutsam im Turniersport eingesetzt, hat seine Sportkarriere unter Besitzer Thomas Kleis gleich mit einem 2. Platz beendet. Den lockeren und absolut gelassenen Vortrag, bei bester Springtechnik, belohnten die Richter mit Wertnote 8,2.

"Ich weiß was Calisto kann, weil er auch im Training immer gut und willig mitarbeitet und wollte den Züchtern zeigen, dass er auch im Parcours einen guten Job macht. Beim Hallenturnier in Timmendorf auf der Insel Poel (7.-9.4.) wird er wieder im Parcours zu sehen sein und steht den Züchtern auf der Station meines Schwiegervaters Dr. Lothar Makowei in Gadebusch über die Besamung zur Verfügung", sagte Thomas Kleis.

Der jetzt fünfjährige Hengst Calisto KSH (v. Canabis x Lacantus) aus dem Besitz von Thomas Kleis (Gadebusch) bei seiner Körung in Redefin. Aufgestellt ist er in Gadebusch auf dem Zuchthof Makowei. Foto: Jutta Wego

Calisto KSH, der im Sport unter dem Namen Calisto 45 geführt wird (gezogen bei Corinna Dieck im sauerländischen Ense), hat den Contender-Sohn Canabis zum Vater, dessen Wirkungsstätte Zangersheide in Belgien ist. Die Züchter und Pferdefreunde aus Mecklenburg-Vorpommern werden sich noch an den Canabis-Sohn Caesar erinnern, der unter André Thieme große internationale Erfolge hatte, bevor er ihn 2012 auf seiner USA-Tournee verkauft hat.

Die Holsteiner Mutter von Calisto KSH, R-Lavendel SA, hat Lacantus (v. Lord Calando) zum Vater und führt im fallenden Mutterstamm die Hengste Landgraf I, Ahorn Z und Capitano. Lacantus, ein Hengst der Station Maas Johannes Hell, war im Dressursport erfolgreich und lieferte unter anderen den 2005 in Plaaz gekörten Hannoveraner Lumos. Großmutter Balia, vom legendären Holsteiner Linienbegründer Landgraf I, lieferte den gekörten Cash and Carry (v. Cash), der eine Vielzahl hervorragender Sportpferde hervorbrachte. Einer der erfolgreichsten ist der aktuell von Jörg Naeve gerittene Cashflow, mit dem dieser 2014 den Großen Preis bei der Baltic Horse Show in Kiel gewann. Aktuell macht der Cash ans Carry- Nachkomme Cluny S von sich reden, mit dem sich der Mecklenburger Reiter Christian Heineking in den USA für das Weltcup-Finale vom 31. März bis 2. April in Omaha/USA qualifiziert hat. Ahorn Z mit dem begehrten Blut des Selle Francais Hengstes Alme, ist unter anderen Vater von Acord I und II. Der vierte Mutter-Vater Capitano brachte Capito I bis III.

Calisto KSH wurde dreijährig bei der Winterkörung 2014 in Redefin mit einem Stockmaß von 172 cm gekört. An seinem Körperbau hatte die Körkommission kaum etwas auszusetzen. Mit großzügiger Galoppade ausgestattet, überwand er alle Höhen sehr willig, souverän und mit bester Springtechnik, so wie er das auch bei seinem ersten Turniereinsatz präsentierte.

Im November/Dezember 2015 hat er den 30-Tage-Test in Neustadt-Dosse absolviert. Dort zeigte der Hengst überdurchschnittliche Qualität am Sprung, wie sich aus den Noten des Trainingsleiters und der Richter ablesen lässt. Für die Springanlage vergab Trainingsleiter Heiko Brehmer die Höchstnote 10, die nur noch ein weiterer der insgesamt 36 Probanden erhielt. Zusammen mit den Noten der Richter (9,0 = sehr gut) ergab das ein Mittel von 9,5. Damit avancierte Calisto KSH zum zweitbesten Springhengst der Prüfung. In der springbetonten Endnote, in die mit unterschiedlicher Wichtung auch die Bewegung, Rittigkeit (9,00) und Charaktereigenschaft (9,50) einfließt, erhielt er 9,03 Punkte, was verbal "sehr gut" bedeutet. Die Endnote insgesamt beträgt 8,34. Auch das war der zweithöchste Wert aller geprüften Hengste.

Zur Zucht anerkannt ist der Hengst in Oldenburg, Westfalen und in allen ostdeutschen Verbänden. Eigenleistung und Gesamthabitus von Calisto KSH und die seiner Holsteiner Vorfahren, sollten Züchter bei der Wahl eines Paarungspartners für ihre Stute in die Überlegung einbeziehen. Auf dem Zuchthof Makowei im Kiebitzweg 21 in 19205 Gadebusch kann der Hengst jeder Zeit besichtigt werden. Kontaktdaten: Tel. 03886/712981 oder 0171/6494298 (Dr. Makowei), 0172/1583674 (Thomas Kleis), E-Mail: gadebusch@zuchthof-makowei.de.