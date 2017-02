Hengstschauwochenende in Mecklenburg-Vorpommern

Überall in Deutschland nutzen die Hengsthalter vor allem die Monate Februar und März, um den Züchtern ihre Hengstofferten auf vielfältigste Weise für die beginnende Zuchtsaison zu präsentieren. Dazu gehören Anzeigen in den Print- und Onlinemedien genauso wie Videos der Hengste auf DVD’s und natürlich die direkte Präsentation bei Hengstschauen. Gab es in Mecklenburg-Vorpommern vor zehn Jahren noch eine Vielzahl solcher Hengstpräsentationen, so haben sich diese Schauen aktuell auf drei reduziert.

Die beiden vererbungsstarken 23-jährigen Grand Seigneur’s unter den Hengsten in Mecklenburg-Vorpommern: der immer noch sehr vitale Schimmel Cellestial (v. Cantus x Windesi xx) und der ebenfalls kerngesunde D’Olympic (v. Donnerhall x Cor de la Bryere). Beide werden sich Ihren Züchtern auch in diesem Jahr wieder präsentieren. Fotos: Jutta Wego

25. Februar ab 11.00 Uhr PKS-Hengstschau in Hirschburg

Den Auftakt machen an Samstag den 25. Februar die Privathengsthalter der Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen (PKS). Unter Federführung der Interessengemeinschaft der Deutschen Reitponyzüchter werden in der Reithalle Hirschburg-Klockenhagen von 11.00 Uhr bis zirka 17.00 Uhr eine Vielzahl Hengste unterschiedlicher Rassen in den verschiedensten Bildern und Formationen gezeigt. Der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl gesorgt. Wer sich vorab näher informieren will kann das bei Martin Thielk unter Tel. 0173-9443410 tun.

26. Februar ab 13.00 Uhr Hengstschau in Neu Benthen

Einen Tag später am Sonntag den 26. Februar gibt es die große Hengstschau der EU-Besamungsstation Schmidt in Neu Benthen. Ab 13.00 Uhr können die Besucher bei freiem Eintritt die Reitpferdehengste in der beheizten Halle live erleben. Starvererber Cellestial (v. Cantus x Windesi xx) mittlerweile 23 Jahre alt, wird in alter Frische im Duett mit seinen drei gekörten Söhnen Chap I bis III auftreten. Das Haus Schmidt hat weitere Hengste mit europaweit gefragter Abstammung zu bieten. Jüngst sorgte der sechsjährige Cornet Obolensky-Sohn Come and Fly bei einer Hengstschau in Schleswig-Holstein für Furore und fand dort viele neue Fans. Die Station Schmidt führt die Hengstschau wieder gemeinsam mit dem Gestüt Sprehe aus Löningen-Benstrup durch. Auch von dieser weltweit gefragten Station werden aus dem Gesamtlot von mehr als 40 Hengsten Spitzenvererber gezeigt, die sich teilweise schon einen guten Namen in Mecklenburg-Vorpommern gemacht haben.

4. März ab 15.30 Uhr Große Hengstschau im Landgestüt Redefin

Das Landgestüt Redefin führt seine Große Hengstschau am Samstag den 4. März ab 15.30 Uhr durch. Im Gegensatz zu früheren Jahren, als das Gestüt noch mehrere dezentrale Schauen im Land durchgeführt hat, können die Züchter den Hengst ihrer Wahl nun im direkten Vergleich auf dieser Großen Schau auswählen. Das Landgestüt bietet seinen Züchtern in diesem Jahr allein 20 Hengste auf der Station in Redefin selbst an. Acht weitere stehen auf der Station in Rostock-Kritzmow und vier in Göhren-Lebbin. Auch bei einzelnen Züchtern hat das Landgestüt Hengste aufgestellt. Dazu gehören: Arno Göwe in 19386 Broock, Christoph Lüth in 19391 Janow, Steffen Maack in 23923 Palingen, Dr. Knut Göllnitz in 23948 Hohen Schönberg, Ulrich Prehl in 18581 Altkamp und Heiko Ulbrig in 18249 Klein-Raden. Informieren Sie sich selbst bei der Schau und im Hengstkatalog des Gestüts. (Franz Wego)