MV-Nachwuchsreiter holten in Hagen den 5. Platz in der Landeswertung

Dritte Plätze für Lilli Plath und Christin Wascher.



(Hagen a.T.W.) Bei den LVM Masters der Landesverbände belegte das Team Mecklenburg-Vorpommern mit 136 Punkten Platz fünf von 12 Mannschaften. Der Sieg ging an den Landesverband Weser-Ems (175 Punkte) vor Rheinland (153) und Westfalen (149). Im Springen sammelten für die Mannschaft MV vor allem Punkte Lilli Plath (Insel Poel) mit Carina bei den Junioren (Kl. M** mit Stechen) und Christin Wascher (Redefin) mit Queen Waltraud bei den Jungen Reitern (Kl. S** mit Stechen), die jeweils Dritte in ihren Prüfungen wurden. Einen 6. Platz sicherte sich Johanna Schmidt (RC Passin) mit Quintana Roo im Parcours der Schweren Klasse bei den Jungen Reitern. In der gleichen Altersklasse wurde Gastreiterin Jana Sabel aus Schleswig-Holstein mit Enjoy in der Dressur als Sechste und Achte platziert.

Mit dritten Platzen im M** mit Stechen (Junioen) und im S** mit Stechen (Junge Reiter) kehrte Juniorin Lilli Plath (Poel) mit Carina (oben) und die Junge Reiterin Christin Wascher (Redefin) mit Queen Waltraud von den LVM-Masters aus Hagen zurück. Fotos: Jutta Wego

Zum Team gehörte außerdem Rica Marlene Scholz im Springreiten, die bei den Junioren mit Consotho in der 2. Wertungsprüfung (M** mit Stechen) Neunte wurde und das Stechen nur wegen 0,25 Zeitstrafpunkten verfehlte. In der Dressur vertraten Tanja Schneider (Phoenix) mit Fashion Week und Helena Schmitz-Morkramer (2. Gastreiterin aus SHO) den Landesverband, die sich nicht platzieren konnten.

Das LVM Masters ist eine besondere Herausforderung, dessen Idee in Hagen und gemeinsam mit der LVM Versicherung bereits vor über 10 Jahren geboren worden ist. Die Verbände stellen für diesen Wettbewerb Teams aus acht Reitern - jeweils zwei Junioren und zwei Junge Reiter in der Dressur und im Springen.

Für Berthold Steghaus, Bereichsleiter Landwirtschaft der LVM Versicherung, war 2017 wieder ein tolles LVM Masters der Landesverbände. "Die meisten Reiter sind auf dem Turnier auf sich gestellt - wir sorgen hier dafür, dass ein ganz besonderer Teamgeist entsteht. Es geht darum als Mannschaft Spaß zu haben und sowohl den Erfolg, als auch eine eventuelle Niederlage gemeinsam zu teilen."

Ergebnisse im Überblick:

57 Springprüfung Kl. M*, LVM Masters - Junioren: 1. Henrike-Sophie Boy (Hannover), Saint Salima, 0.00/59.73; 2. Riana Eisenmenger (Hessen), Coralie 31, 0.00/60.24; 3. Riana Eisenmenger (Hessen), Charity 29, 0.00/60.70; 4. Matthis Westendarp (Weser-Ems), Stalido, 0.00/62.02; 5. Johannes Brodhecker (Hessen), Lara 514, 0.00/63.73; 6. Sophia Riedlinger (Baden-Württemberg), Waidfee 13, 0.00/64.12;

58 Springen Kl.M** mit Stechen, LVM Masters - Junioren: 1. Jane Sophie Dethlefsen (Schleswig-Holstein), Quent 5, 0.00/45.73; 2. Emilia Löser (Rheinland-Pfalz), Queen Carola, 0.00/45.81; 3. Lilli Plath (Mecklenburg-Vorpommern), Carina 524, 0.00/46.93; 4. Antonia Ercken (Westfalen), Falitha Sheila, 0.00/48.07; 5. Franziska Müller (Rheinland), Cornado's Queen, 4.00/46.94; 6. Julian Holzmann (Baden-Württemberg), Gladdys 32, 4.00/47.51;

59 Springprüfung Kl. S*, LVM Masters - Junge Reiter: 1. Fabienne Graefe (Weser-Ems), New Love 2, 0.00/62.59; 2. Mylen Kruse (Hannover), Balduin 35, 0.00/64.16; 3. Mylen Kruse (Hannover), Concas 2, 0.00/66.12; 4. Friederike Eggersmann (Berlin-Brandenburg), Lauricio 2, 0.00/66.33; 5. Linus Georg Weber (Hessen), Hubertushof's Calido, 0.00/66.91; 6. Johanna Schmidt (Mecklenburg-Vorpommern), Quintana Roo 2, 0.00/67.03;

60 Springen Kl.S** mit Stechen, LVM Masters - Junge Reiter: 1. Mylen Kruse (Hannover), Concas 2, 0.00/44.71; 2. Fabienne Graefe (Weser-Ems), New Love 2, 0.00/45.71; 3. Christin Wascher (Mecklenburg-Vorpommern), Queen Waltraud, 0.00/46.02; 4. Friederike Eggersmann (Berlin-Brandenburg), Calotta 22, 0.00/46.40; 5. Hendrik Tillmann (Rheinland), Conterno 10, 0.00/47.56; 6. Mylen Kruse (Hannover), Balduin 35, 4.00/44.65;

61 LVM Masters Dressur Junioren, Preis der LVM Versicherung, Münster: 1. Kim Burschik (Westfalen), Powerfee GB, 72.838%; 2. Sophie Reef (Weser-Ems), Rue Noblesse, 71.306%; 3. Christine Busch (Westfalen), Real Diamond 3, 70.856%; 4. Nane Grunwald (Weser-Ems), Sülberg, 69.820%; 5. Madeleine Plinke (Bremen), Donna La Roma, 69.459%; 6. Henri Schamburg (Hessen), Ducati K, 69.369%;

62 LVM Masters Dressur Junioren, Preis der LVM Versicherung, Münster: 1. Sophie Reef (Weser-Ems), Rue Noblesse, 73.333%; 2. Nane Grunwald (Weser-Ems), Solitaire 89, 71.930%; 3. Madeleine Plinke (Bremen), Donna La Roma, 70.482%; 4. Henri Schamburg (Hessen), Ducati K, 70.351%; 5. Anna-Sofie Grimme (Hamburg), L'esperanza 3, 70.000%; 6. Nane Grunwald (Weser-Ems), Sülberg, 69.912%;

63 LVM Masters Dressur Junge Reiter, Aufgabe Prix St. Georges, Preis der LVM Versicherung, Münster: 1. Paulina Holzknecht (Rheinland), Wells Fargo 14, 73.289%; 2. Jana Schlotter (Baden-Württemberg), Rubin-Renoir, 73.070%; 3. Anna Sahle (Westfalen), Fläder af Hagalund, 72.500%; 4. Sophia Funke (Weser-Ems), Lousiana K, 70.877%; 5. Ragna Mann (Schleswig-Holstein), Indian Queen 2, 70.833%; 6. Jana Sabel (Mechlenburg-Vorpommern), Enjoy 70, 69.605%;

64 LVM Masters Dressur Junge Reiter, Preis der LVM Versicherung, Münster: 1. Jana Schlotter (Baden-Württemberg), Rubin-Renoir, 74.693%; 2. Paulina Holzknecht (Rheinland), Wells Fargo 14, 73.596%; 3. Laura-Eve Grellmann (Westfalen), Faynaa, 72.325%; 4. Anna Sahle (Westfalen), Fläder af Hagalund, 71.754%; 5. Laura-Eve Grellmann (Westfalen), Lord's Liebelei, 71.140%; 6. Ragna Mann (Schleswig-Holstein), Indian Queen 2, 70.965%;

LVM Masters der Landesverbände Endstand, Preis der LVM Versicherung Münster: 1. Landesverband Weser-Ems (175 Punkte) Mannschaftsführer Jens Dummeyer und Carola Straube-Thiel; Sophie Reef, Nane Grunwald, Kristin Biermann, Sophia Funke, Mathis Westendarp, Lasse Thormählen, Patrick Bölle, Fabienne Graefe; 2. Landesverband Rheinland (153 Punkte), Mannschaftsführer Wolfgang Winkelhues; Anna Pramschüfer, Felicia Lammerting, Paulina Holzknecht, Laetitia Terberger, Alici von Daniels, Franziska Müller, Kai Terhoeven-Urselman, Hendrik Tillmann; 3. Landesverband Westfalen (149 Punkte) Mannschaftsführerin Christa Middendorf; Christine Busch, Kim Burschik, Laura-Eve Grellmann, Anna Sahle, Johanna Schulze Thier, Antonia Ercken, Julius Reinacher, Philipp Schulze Topphoff; 4. Landesverband Schleswig Holstein (148 Punkte); 5. Landesverband Mecklenburg-Vorpommern (136 Punkte); 6. Landesverband Baden-Württemberg (135 Punkte); 6. Landesverband Hannover (135 Punkte); 8. Landesverband Hessen (133 Punkte); 9. Landesverband Rheinland-Pfalz (127 Punkte); 10. Landesverband Hamburg (120 Punkte); 11. Landesverband Bremen (111 Punkte); 12. Landesverband Berlin-Brandenburg (103 Punkte);