Offenburg: Niklas Krieg gewinnt Großen Preis

Offenburg - Bei der zehnten Auflage der "Baden Classics" im Offenburger Messezentrum freute sich das Publikum über einen Heimsieg: Niklas Krieg aus dem 70 Kilometer entfernten Villingen-Schwenningen gewann mit seiner Holsteiner Stute Carella den Großen Preis vor seinem deutschen Kollegen Jörg Oppermann mit dem Hengst Che Guevara.

Wie beim zeitgleichen Turnier im österreichischen Villach dominierte auch beim CSI3* in Offenburg die junge Garde des Springsports das Geschehen. Der 23-jährige Niklas Krieg, vor zwei Wochen Dritter im Weltcup von Leipzig, demonstrierte in Offenburg erneut seine Klasse. Mit seinem Spitzenpferd Carella, 13 Jahre alte Holsteiner Tochter des Clearwater, legte er im neun Paare zählenden Stechen eine Spitzenzeit vor, an der sich seine Mitstreiter die Zähne ausbeißen sollten. Fehlerfreie 40,83 Sekunden lautete das Ergebnis. Seinen routinierten Holsteiner Hengst Che Guevara (16) v. Conzept steuerte Jörg Oppermann aus dem rheinland-pfälzischen Gückingen mit der zweitschnellsten Zeit über die Ziellinie (0/41,18). In der Schlacht um Sekundenbruchteile platzierte sich der Schweizer Romain Duguet mit der Stute Sherazadde du Gevaudan an dritter Stelle (0/41,21). Hinter dem Briten Michael Whitaker mit Hot Stuff (0/41,86) behaupteten sich wiederum zwei Deutsche: Philip Rüping (34), Bereiter im Stall Schockemöhle in Mühlen, und die Oldenburger Clinton-Tochter Clinta beendeten das Stechen als Fünfte (0/41,98), gefolgt von dem 22-jährigen Maurice Tebbel (Emsbüren), der mit der Hannoveranerin Camilla einen Abwurf hinnehmen musste (4/41,59). (fn-press)