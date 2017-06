Jetzt bewerben: Die BBR sucht den „Ausbildungsbetrieb des Jahres 2018“

In fünf Fachrichtungen können sich junge Auszubildende zu Pferdewirten ausbilden lassen: Klassische Reitausbildung, Pferdehaltung und Service, Pferdezucht, Spezialreitweisen und Pferderennen. Es sind weit mehr als 1000 Betriebe bundesweit, die dafür sorgen, dass der Pferdewirt-Nachwuchs in der normalerweise dreijährigen Ausbildung das richtige Rüstzeug erhält, um seinen Beruf später kompetent und korrekt auszuführen.

Die Bundesvereinigung für Berufsreiter möchte nun ein Zeichen setzen für gute und kompetente Ausbildung und damit Ausbildungsengagement sichtbar machen:

Welcher Betrieb zeichnet sich aus durch qualifizierte Ausbildung?

Welcher Pferdewirtschaftsmeister investiert viel Zeit, Geduld, Erfahrung und Herzblut, damit der berufliche Nachwuchs auf sicheren Füßen steht?

Wo sind die Betriebe, die die Pferdewirt-Ausbildung vorbildlich strukturieren und gute Ausbildungs-Bedingungen schaffen?

Bewerben Sie sich als Ausbildungsbetrieb für diese neue Auszeichnung!

Die Bundesvereinigung der Berufsreiter hat für die Bewerbung einen Fragebogen entwickelt, in dem Ausbildungsengagement, -transparenz, -controlling, Förderung des Auszubildenden, Ausbildungsbedingungen und -ergebnisse abgefragt werden. Den Fragebogen finden sie hier. Einfach ausdrucken, ausfüllen und an die BBR zurücksenden!

Mitmachen können alle BBR-Mitglieder und deren Betriebe - alle Fachrichtungen sind hier gefragt! Einsendeschluss für Ihre Bewerbung zum "Ausbildungsbetrieb des Jahres 2018" ist der 31. August 2017. Die Auszeichnung wird in einer Feierstunde im Rahmen des Bundesberufsreitertages 2018 vom 11. bis 12. März in Ansbach verliehen.

Bei Fragen zur Bewerbung wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle der BBR, Tel.: 05423/9516606, e-mail: geschaeftsstelle@berufsreiterverband.de