Das Pferd im Fernsehen und Internet

hier die TV-Tipps der nächsten zwei Wochen:

01.07.2017 | 08:50 Uhr | ARD

Tiere bis unters Dach: Pferdestärken



01.07.2017 | 18:05 Uhr | SWR

Hierzuland: Die Hauptstraße in Sulzbach (u.a. Pferde im Wohngebiet)



01.07.2017 | 22:00 Uhr | Eurosport

Springreiten: Global Champions Tour in Paris (FRA)



02.07.2017 | 08:30 Uhr | BR

Armans Geheimnis (Pferde-Mystery-Serie, drei Folgen)



02.07.2017 | 09:00 Uhr | ARD

Tiere bis unters Dach: Reiterfreuden



02.07.2017 | 14:00 Uhr | RBB

Das Pferd auf dem Balkon (Pferde-Spielfilm, AT 2012)



02.07.2017 | 18:00 Uhr | RBB

Die Fohlen-Retterin



04.07.2017 | 17:30 Uhr | Eurosport

Horse Excellence: Die Pferdesport-Highlights der Woche



05.07.2017 | 02:25 Uhr | 3sat

Pferdeferien auf der Alp



05.07.2017 | 12:30 Uhr | 3sat

Schweizweit: Schweizer Cowboys



06.07.2017 | ClipMyHorse.de

CSI3* Spangenberg



06.07.2017 | 10:05 Uhr | MDR

Elefant, Tiger & Co. (Przewalski-Pferde)



06.07.2017 | 10:45 Uhr | ARD

Meister des Alltags (u.a. über das Pferdeprojekt "Das Glück der Erde für für behinderte Kinder" in Ensdorf)



07.07.2017 | ClipMyHorse.de

CSI Twente



07.07.2017 | ClipMyHorse.de

CSI3* Spangenberg



08.07.2017 | 08:25 Uhr | ARD

Tiere bis unters Dach: Reiterfreuden



08.07.2017 | ClipMyHorse.de

CSI Twente



08.07.2017 | ClipMyHorse.de

CSI3* Spangenberg



08.07.2017 | 10:00 Uhr | RBB

Die Fohlen-Retterin



08.07.2017 | 21:30 Uhr | Eurosport

Springreiten: Global Champions Tour in Estoril (POR)



09.07.2017 | 08:40 Uhr | Arte

Die gefährlichsten Schulwege der Welt: Mongolei (Mit dem Pferd allein zur Schule)



09.07.2017 | 09:00 Uhr | BR

Armans Geheimnis (Pferde-Mystery-Serie)



09.07.2017 | ClipMyHorse.de

CSI Twente



09.07.2017 | ClipMyHorse.de

CSI3* Spangenberg



09.07.2017 | 11:30 Uhr | SWR

Dann kam Lucy (Pferde-Spielfilm, D. 2011)



11.07.2017 | 13:00 Uhr | HR

Der Sonnenhof (Pferde-Spielfilm, D. 2007)



11.07.2017 | 15:15 Uhr | RBB

Ein Sommer in Brandenburg - Durchs Ruppiner Land nach Rheinsberg (u.a. Landgestüt Neustadt/Dosse)



12.07.2017 | 11:10 Uhr | BR

Länder-Menschen-Abenteuer: Bei den Cowboys von Amarillo



12.07.2017 | 17:45 Uhr | 3sat

mare TV - An der irischen See: Von Dublin nach Norden (Pferdetrainer)



Kurzfristige Programmänderungen von Seiten der Fernsehsender sind möglich. Daher sind alle Sendetermine ohne Gewähr. Für die Inhalte der Sendungen ist die FN nicht verantwortlich.