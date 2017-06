TV-Tipps - Ein Service der Persönlichen Mitglieder

hier die TV-Tipps der nächsten zwei Wochen:



22.06.2017 | ClipMyHorse.de

CHIO Rotterdam



22.06.2017 | ClipMyHorse.de

Riesenbeck International mit Deutscher Meisterschaft der Vierspänner-Fahrer



22.06.2017 | 11:55 Uhr | WDR

Elefant, Tiger & Co. (Wildpferdfohlen)



23.06.2017 | ClipMyHorse.de

CHIO Rotterdam



23.06.2017 | ClipMyHorse.de

Riesenbeck International mit Deutscher Meisterschaft der Vierspänner-Fahrer



23.06.2017 | 11:05 Uhr | WDR

Das Waisenhaus für wilde Tiere: Abenteuer Afrika (Pferdeflüsterer Koeni Kau)



23.06.2017 | 14:30 Uhr | WDR

Abenteuer Erde: Die Letzten Europas - Wildpferde im Münsterland



24.06.2017 | ClipMyHorse.de

CHIO Rotterdam



24.06.2017 | ClipMyHorse.de

Riesenbeck International mit Deutscher Meisterschaft der Vierspänner-Fahrer



24.06.2017 | 16:55 Uhr | KiKa

Kann es Johannes? - Voltigieren



24.06.2017 | 19:25 Uhr | KiKa

Checker Can: Der Wie-wird-man-Polizist-Check (Polizeipferde)



25.06.2017 | 00:15 Uhr | Eurosport

Springreiten: Global Champions Tour in Monaco



25.06.2017 | ClipMyHorse.de

CHIO Rotterdam



25.06.2017 | ClipMyHorse.de

Riesenbeck International mit Deutscher Meisterschaft der Vierspänner-Fahrer



26.06.2017 | 10:05 Uhr | MDR

Elefant, Tiger & Co. (Wildpferdehengst soll Stuten anführen)



26.06.2017 | 22:00 Uhr | Eurosport

Vielseitigkeit: FEI Classics in Luhmühlen



27.06.2017 | 22:00 Uhr | Eurosport

Horse Excellence: Die Pferdesport-Highlights der Woche



01.07.2017 | 08:50 Uhr | ARD

Tiere bis unters Dach: Pferdestärken



01.07.2017 | 18:05 Uhr | SWR

Hierzuland: Die Hauptstraße in Sulzbach (u.a. Pferde im Wohngebiet)



01.07.2017 | 22:00 Uhr | Eurosport

Springreiten: Global Champions Tour in Paris (FRA)



02.07.2017 | 08:30 Uhr | BR

Armans Geheimnis (Pferde-Mystery-Serie, drei Folgen)



02.07.2017 | 09:00 Uhr | ARD

Tiere bis unters Dach: Reiterfreuden



02.07.2017 | 14:00 Uhr | RBB

Das Pferd auf dem Balkon (Pferde-Spielfilm, AT 2012)



02.07.2017 | 18:00 Uhr | RBB

Die Fohlen-Retterin



04.07.2017 | 17:30 Uhr | Eurosport

Horse Excellence: Die Pferdesport-Highlights der Woche



05.07.2017 | 02:25 Uhr | 3sat

Pferdeferien auf der Alp



05.07.2017 | 12:30 Uhr | 3sat

Schweizweit: Schweizer Cowboys



