„7. Mecklenburger Osterritt & Osterfahrt“ in Karbow-Vietlübbe

Der "7. Mecklenburger Osterritt & Osterfahrt" findet in der Umgebung von Karbow-Vietlübbe, wo neben naturbelassenen Wald- und Feldwegen, eine urwüchsige und weitreichende Heidelandschaft sowie eine hügelige Landschaft auf Euch warten, statt. Je nach der Wahl der Tour geht es entspannt, rasant oder verträumt über die Landesgrenze zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg zu. Das Team der Pferdefreunde Ostseeküste e.V. hat in Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Reitern Wege erarbeitet, die den unterschiedlichen Bedürfnissen angepasst sind. Am gemeinsamen Ausgangspunkt steht eine ehemalige LPG-Halle mit anschließender Koppel als Parkplatz zur Verfügung. Die Anfahrt erfolgt über befestigte Straßen und wird mit entsprechenden Hinweisschildern markiert.

Die unterschiedlichen Tourenrouten (Warmblut, Quarter-Horse und Genuss-Tour) treffen sich an einem gemeinsamen Zwischenstopp, um nach einer kleinen Stärkung anschließend in der jeweiligen Gruppe auf unterschiedlichen Wegen zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Am Ausgangspunkt (zugleich Hängerstellplatz) kann beim gemeinsamen Mittagessen gefachsimpelt und geklöönt werden. Die Kutschgäste werden an verschiedenen Wegepunkten die Möglichkeit haben, die Reiter und Ihr Können zu bestaunen, zu kritisieren und sich gemeinsam daran erfreuen.

Für den Zwischenstopp bitte Decke, Halfter und Strick mitbringen. Diese werden im Vorwege des Abrittes eingesammelt und vor Ort wieder ausgeteilt. Nach der Rückkehr am Hängerstellplatz genießen die Pferde Ihre wohlverdiente Pause im oder am Anhänger und können dem regen Treiben entspannt zusehen. Weitere Informationen unter www.pferdefreunde-ostseekueste.de