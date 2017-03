Pferdeland Reez ist frei von Druse

Druse ist eine sehr ansteckende Infektionskrankheit beim Pferd und befällt die oberen Luftwege. Eigentlich war diese Krankheit, die im 19. Jahrhundert auch als "Rotz" bezeichnet wurde, in Deutschland ausgestorben. Doch seit einigen Jahren ist Druse wieder auf dem Vormarsch und geißelt Reitställe. Im vorigen Jahr sind aufgrund von Drusefällen zahlreiche Reitturniere in Deutschland ausgefallen. So hat auch der Reitclub Reez bei Rostock sein geplantes Augustturnier aus Verantwortung vor der Infektionen von Gastpferden abgesagt, weil im eigenen Bestand im Frühjahr 2016 einige Pferde druseähnliche Krankheitssymptome aufwiesen.

Wie von der behandelnden Tierklinik Alt Sammit verlautet, die den Pferdebestand in Reez veterinärmedizinisch betreut und überwacht, ist der Bestand seit Monaten drusefrei, auch frei von sogenannten "Ausscheidern". Der Trainings-, Lehrgangs- und Wettkampfbetrieb ist deshalb in Reez in keiner Weise eingeschränkt. In den letzten Tagen kursierten anderslautende Gerüchte, die völlig frei erfunden sind und jedem Wahrheitsgehalt entbehren. Wer also in Reez einen Lehrgang gebucht hat, kann ohne Bedenken daran teilnehmen.

Gleichwohl sind alle Pferdehalter aufgerufen, wachsam zu sein. In einem Gemeinschaftsstall sollte bei jeder Erkrankung eines Pferdes mit Fieber, Husten oder Nasenausfluss ein Tierarzt hinzugezogen werden, weil kein Reiter ausschließen kann, dass sein Pferd an Druse erkrankt ist. Da eine einmal aufgetretene Druse ein beträchtliches Seuchenproblem darstellt, ist auf die vorbeugende Vermeidung größter Wert zu legen. Vor allem in gemischten Reitbetrieben, in denen Pferde unterschiedlichen Alters stehen und große Fluktuation herrscht, sind jüngere oder frisch eingestellte Tiere gefährdet.

Auch sollten nur Pferde mit einem soliden Impfschutz in Turnier- und Ausbildungsställe, ebenso in Gestüte und auf gemeinsame Weiden gebracht werden. Eine gezielte Impfung gegen Druse hat sich nicht bewährt. Es hat sich allerdings herausgestellt, dass die Druse sehr häufig in Folge von Influenza oder Herpeserkrankungen auftritt. Gut durchgeimpfte Pferde haben deshalb einen relativ guten Schutz auch gegen Druseerkrankungen.