Springen: Weltcup-Finale mit den Mecklenburgern Holger Wulschner und Christian Heineking

Hallensaison findet im US-amerikanischen Omaha ihren Höhepunkt

In genau vier Wochen (29. März bis 2. April) beginnt im US-amerikanischen Omaha das Weltcup-Finale der Spring- und Dressurreiter. Die Parcoursspezialisten der West-Europaliga haben ihre Qualifikationsphase bereits beendet. Fünf Reiter aus Deutschland, darunter der Mecklenburger Holger Wulschner (Groß Viegeln) haben die nötigen Punkte für die Reise in die USA in der Tasche. Zudem hat der Mecklenburger Christian Heineking, Wahl-Amerikaner mit deutschem Pass aus Strasen bei Neustrelitz, noch eine große Chance auf seine erste Finalteilnahme.

Omaha, Hauptstadt des US-Bundesstaates Nebraska, gehörte bisher eher zu den unbekannteren Turnierstandorten unter europäischen Reitern. Einer kennt die Bedingungen dort aber inzwischen richtig gut. Christian Heineking (37), der seine Heimat Deutschland hinter sich ließ, um im texanischen Fort Worth mit seiner Frau einen Zucht- und Turnierstall zu leiten, und in Amerika erfolgreich im internationalen Springsport unterwegs ist, aber nach wie vor für seinen Heimatverein, den RFV Sophienhof Neustrelitz, reitet. Bereits seit einigen Jahren startet er bei Zwei- und Drei-Sterne-Turnieren in Omaha, wo er auch schon mehrmals den Großen Preis gewann. Eine Premiere wäre für ihn aber das Weltcup-Finale. 43 Punkte hat der Mecklenburger, der das Einmaleins des Springsports im Landgestüt Redefin gelernt hat, bereits bei Qualifikationen der Nordamerika-Liga gesammelt. Damit liegt er aktuell auf Platz fünf, rein rechnerisch ist ihm die Finalteilnahme kaum noch zu nehmen.

Sieben Reiter aus dieser Liga qualifizieren sich für Omaha. Allein 20 Weltcup-Punkte brachte Heineking der Sieg im Großen Preis von Las Vegas im vergangenen November ein. Mit dem Oldenburger-Springpferd Caruso (von Cash and Carry - Starlight) war er im Stechen eine Hundertstelsekunde schneller als der Zweitplatzierte. Weitere Top-Ergebnisse sammelte er in Del Mar und Thermal in Kalifornien sowie im kanadischen Calgary. Eine Qualifikation der Nordamerika-Liga steht noch aus, am 12. März in Ocala/Florida. Hier geht Heineking noch einmal zusammen mit André Thieme (Plau am See) an den Start, um die Finalteilnahme perfekt zu machen.

Holger Wulschner kann bereits eine Teilnahme am Weltcup-Finale zu seinen Erfolgen zählen. 1997 qualifizierte er sich als erster Reiter aus den ostdeutschen Bundesländern für den Hallen-Höhepunkt in der schwedischen Hafenstadt Göteborg. 16 Jahre später verhalf ihm vor allem der dritte Platz im belgischen Mechelen zur erneuten Qualifikation. 15 Punkte brachte diese Top-Platzierung. 42 Zähler stehen insgesamt auf Wulschners diesjährigem Weltcup-Konto. Sie alle sammelte er mit dem 13-jährigen Hannoveraner-Wallach BSC Skipper (von Stolzenberg - Lord Liberty), der aktuell das Spitzenpferd in Wulschners Stall ist. Der Start in Omaha war für den 53-Jährigen in diesem Winter ein wichtiges Ziel, für das er auf die Reise zur Frühjahrstour im sonnigen Spanien verzichtete, wo er sich in den vergangenen Jahren auf die Freiluft-Saison vorbereitete. An Steller seiner reitet in diesem Jahr sein Sohn Benjamin Wulschner erfolgreich bei der Spanoien-Tour.

Wulschners Mitstreiter in Omaha sind Ludger Beerbaum (Riesenbeck), der die Qualifikationsphase als bester Deutscher mit insgesamt 56 Punkten auf Rang fünf abschloss. Ferner Marcus Ehning (Borken) der das Weltcup-Finale bereits drei Mal gewann (2003, 2006, 2010) und mit insgesamt 41 Zähler einen Punkt hinter Holger Wulschner liegt. Als Debütant ist in diesem Jahr der 21-jährige Guido Klatte aus Lastrup dabei. Er war im Herbst und Winter erfolgreich bei Qualifikationen in den USA unterwegs. In Las Vegas und Del Mar sammelte er den Großteil seiner Punkte. Von Rang 19 jetzt zu den 18 Qualifikanten vorgerückt ist Markus Brinkmann aus Herford. Erst vor Kurzem wurde er in den B-Kader berufen. Mit seinem Wallach Pikeur Dylon den er vor zweieinhalb Jahren von Thomas Kleis (Gadebusch) übernahm, machte er wie Holger Wulschner in Göteborg die Qualifikation mit 39 Gesamtpunkten perfekt.

Im vergangenen Jahr gewann zum zweiten Mal in Folge der Schweizer Steve Guerdat das Weltcup-Finale. Der Hallen-Höhepunkt der Springreiter besteht auch in Omaha wie gewohnt aus drei Prüfungen und erstreckt sich von Donnerstag bis Sonntag. Am Samstag steht zusätzlich ein Großer Preis auf dem Programm. (FW / FN)