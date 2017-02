Fördervereins Reiternachwuchs & Jungzüchter in MV wählten

Die Mitglieder haben einen neuen Vorstand und Beirat gewählt.

Auf der Mitgliederversammlung des Fördervereins Reiternachwuchs & Jungzüchter in Mecklenburg-Vorpommern am 22. Februar konnte der scheidende Vorsitzende Dr. Jörg Neubauer ein positives Resümee für das vergangene Jahr 2016 und für seine gesamte Amtszeit ziehen. Der Förderverein hat sich unter seiner Leitung stark gemacht für Projekte im Bereich Pferdesportjugend und im Bereich der Jungzüchter.

Der neu gewählte Vorstand und Beirat v.l.n.r.: Dr. Jörg Neubauer, Uwe Witt, Folmtje Zopff, Inga Lass, Tatjana Zahn, Elke Spierling, Britta Papendorf.

Dr. Neubauer bedankte sich bei seinen Mitstreitern für die erfolgreiche Arbeit. Als "Leuchtturmprojekt” stellte er das Regionale Basistraining heraus, welches im Jahr 2015/2016 mit Unterstützung der Sponsorengruppe Schultz/Manski/Osterloh ins Leben gerufen werden konnte und vom Förderverein koordiniert und begleitet wurde. Unterstützt wurden weiterhin die Landesmeisterschaften in Redefin, die Ostseechampionate in Groß Viegeln, das Pferdefestival Stettiner Haff, das Ponyturnier in Wöpkendorf, der Pony Dressur-und Springcup, der CCF-Cup der Vielseitigkeits- und das Jugendchampionat im Fahren. Die Jungzüchter konnten ebenfalls mit verschiedenen Projekten von der Tätigkeit des Vereins profitieren. Jacken mit dem Logo des Fördervereins und Lehrgangskostenzuschüsse für die Kaderreiter rundeten die Aktivitäten ab.

Einen Dank an Dr. Jörg Neubauer für sein Wirken als 1. Vorsitzender überbrachte Verbandspräsident Dr. Burckhardt Dittmann.

Ein besonderer Dank ging an die ebenfalls scheidende 2. Vorsitzende Christine Kaiser Beste. Sie wurde zudem vom Präsidenten des Landesverbandes Dr. Burkhardt Dittmann für ihr langjähriges Engagement im Förderverein mit der Ehrennadel des Landesverbandes in Bronze ausgezeichnet.

Immer wieder hatte der vor 13 Jahren von Renate Herzog gegründete Förderverein auf sich aufmerksam gemacht und signalisiert, dass es nur mit neuen Mitstreitern im Sinne des Vereinszweckes - der Förderung der Jugend - weitergehen kann. "Man kann nicht nur jeden Tag zur Arbeit gehen und dann die Tür hinter sich zu machen” - sagte Folmtje Zopff, die sich neben Britta Papendorf zur Wahl in den Vorstand stellte. Beides gestandene "Pferdefrauen”, denen es am Herzen liegt, über das Normale hinaus einen Beitrag für die Pferdesportjugend in unserem Lande zu leisten.

Christine Kaiser Beste scheidet aus dem Vorstand aus und freute sich über ihre Auszeichnung mit der Ehrennadel des Verbandes.

Folmtje Zopff wurde einstimmig zur neuen 1. Vorsitzenden gewählt. Der erfahrene Uwe Witt (Zuchtleiter und Geschäftsführer des Pferdezuchtverbandes) bleibt Schatzmeister, neue 2. Vorsitzende wird Tatjana Zahn, die auch weiterhin für die Pflege der Internetseite zuständig ist. Im Beirat werden sich Inga Lass und der Veterinärmediziner Dr. Jörg Neubauer für die Geschicke des Fördervereins stark machen, ebenso wie Landestrainerin Elke Spierling als Vertreterin des Landesverbandes Pferdesport.

Nach einer lebhaften Diskussion über Förderprojekte und die Zukunft des Vereins, in der auch zum wiederholten Mal die fehlende Termintreue der Fördernehmer kritisiert wurde, ging die Mitgliederversammlung in den späten Abendstunden zu Ende.