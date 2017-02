Trauerfeier für Erich Manski

Liebe Weggefährten, Freunde und Bekannte des am 16. Februar verstorbenen Erich Manski aus Güstrow.

Die Trauerfeier für den Verstorbenen findet am Montag den 27. Februar um 13.30 Uhr in der großen Feierhalle auf dem Friedhof in 18273 Güstrow, Rostocker Chaussee 1 statt.