Norbert Lissak löste Helga Karp im PSB LUP ab

Norbert Lissak (Kritzow) vom PSV Niklot wurde am 10. Februar in Banzkow zum neuen Vorsitzenden des Pferdesportbundes Ludwigslust-Parchim (PSB LUP) gewählt. Der 63-jährige Speditionsmitarbeiter löste Helga Karp (Kraak) ab, die eine Woche zuvor beim Verbandsfest für ihre jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit mit der Ehrennadel des Landesverbandes in Silber ausgezeichnet wurde. Neu in den Vorstand gewählt wurden Ellen Boltjes (Kummer) und Marie Kirchner (Grabow), die die Aufgaben des zurückgetretenen Jugendwartes übernimmt.