Nennungsschluss für Hallen-LM Springen und Vielseitigkeit

Am Dienstag, 14. Februar, ist Nennungsschluss für die Hallen-Titelkämpfe der Vielseitigkeitsreiter in Sanitz (4.-5. März) und für das Frühjahrsmeeting mit Hallen-Landesmeisterschaften im Springreiten in Redefin (08. - 12. März). Die Buschreiter können auf der Anlage von Christian Zehe in neun Prüfungen der Klassen E bis L sowie einigen Reiterwettbewerben starten. Titelverteidiger sind bei den Ponyreitern Emelie Bürenheide (RV Güstrow), den Children (U16) Hendry Brandt (RSC Neuendorf), der Jugend A (U21) Katharina Donst (SG Robinson Fleesensee) und den Ü22-Reitern Andreas Brandt (RSC Neuendorf), der seine 13. Goldmedaille anvisiert. Der gastgebende Verein im Landgestüt hat 19 Prüfungen ausgeschrieben, davon werden 13 für die Meisterschaften gewertet. Titelverteidiger sind hier bei den Ponyreitern Johann Greve (RFV Gadebusch), den Children (U16) Nele Matschke (RSV Rothenburg), der Jugend A Juliana Jakubiec (RSV Polzow), den Senioren (Ü40) Kathrin Wollert (PSC Tenze), den Damen Maximiliane Hoffschildt (RV Zum Mühlental) und den Herren Thomas Kleis (RFV Gadebusch). Die Redefiner hatten am vergangenen Mittwoch mit einem Springpferdetag die Turniersaison 2017 in Mecklenburg-Vorpommern eröffnet. Im Landgestüt folgen nach dem Frühjahrsmeeting der Springreiter noch die Hallenmeisterschaften in der Dressur (18.-19. März) und im Gespannfahren (25. März) sowie das internationale Turnier (12.-14. Mai) auf dem großen Rasenplatz.