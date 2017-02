Landesverband fördert von Stilspringprüfungen

Einen Zuschuss von 50 Euro gibt der Landesverband jenen Veranstaltern 2017, die eine Stilspringprüfung auf Turnieren ausschreiben. "Wir wollen damit das gute und sichere Reiten fördern", sagt Franz Wego, Vorsitzender der Landeskommission für Pferdeleistungsprüfungen in MV. Jedoch ist die Förderung auf maximal drei Prüfungen begrenzt. Neben diesem Beschluss des Präsidiums des Landesverbandes werden neben den in der Finanzordnung aufgeführten Förderungen auch das Jugendturnier in Groß Viegeln, der Nachwuchscup im Voltigieren sowie Trainingsmaßnahmen und Breitensportveranstaltungen in den Kreisen zusätzlich unterstützt.