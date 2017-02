Silberne Ehrennadel des LSB an Michael Thieme



Michael Thieme (Mitte) erehielt aus den Händen von LSB-Präsident Andreas Blum (l.) und Dr. Burkhard Dittmann die Ehrennadel des LSB in Silber. Foto: Jutta Wego

Michael Thieme erhielt beim Verbandsfest in Banzkow aus den Händen des Präsidenten des Landessportbund (LSB) Andreas Bluhm die Ehrennadel des LSB in Silber. Seit mehr als 25 Jahren betreut der Redefiner Gestütsmitarbeiter und jetzige Leiter der Reit- und Fahrschule den Dressurnachwuchs in Mecklenburg-Vorpommern, die bei den ostdeutschen Wettkämpfen stets vordere Plätze belegen konnten.