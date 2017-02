Sechs Ehrennadeln des Landesverbandes verliehen



Verbandspräsident Dr. Burkhard Dittmann und Präsidiumsmitglied Harald Heiden (3.+4.v.r.) zeichneten beim Verbandsfest in Banzkow folgende verdienstvolle Persönlichkeiten mit Ehrennadeln des Verbandes aus: v.l. Jörg Cröger, Helga Karp, Bernd Kaiser, Birgit Pekrul, Dajana Schult und Mike Müller. Foto: Jutta Wego

Beim traditionellen Jahresfest des Landesverbandes MV für Reiten, Fahren und Voltigieren in Banzkow zeichnete der Präsident Dr. Burkhard Dittmann (Hohen Wangelin) sechs verdienstvolle Personen im Sport mit Ehrennadeln aus. Die Auszeichnung in Gold erhielt Jörg Cröger (Schwinkendorf), seit fast 20 Jahren Disziplintrainer der Gespannfahrer, der sich vor allem dem Nachwuchs widmet. Die Ehrennadeln in Silber wurden an Helga Karp (Kraak), langjährige Vorsitzendes des Kreisreiterbundes Parchim-Ludwigslust, Dajana Schult (Rostock), Vorsitzende des Fachbeirates Voltigieren, sowie an die Demminer Birgit Pekrul und Bernd Kaiser verliehen, die im Verein sowie Kreisreiterbund mit viel Engagement dabei sind. Mit der bronzenen Nadel wurde Mike Müller (Dargun) ausgezeichnet, der den Fahrsport in seinem Heimatort wieder nach vorn gebracht hat.