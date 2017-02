Zuwachs an Reitturnieren, aber weniger Starter in MV

115 Turniere im Pferdesport wurden 2016 in Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt. Das sind fünf mehr als im Jahr davor. Als neue Veranstalter traten die Vereine in Katzow (Fahren), Crivitz (Dressur) sowie Hof Burtewitz auf Rügen und Wendorf (Springreiten) auf. Bewährte Turnierveranstalter machten auch noch eine zweite Pferdeleistungsschau, so dass auch Absagen kompensiert werden konnten.

Nur leicht rückläufig (0,45 Prozent) war die Anzahl der durchgeführten Prüfungen, von denen 1773 durchgeführt wurden. Diese Tendenz wurde auch in ganz Deutschland registriert. Ebenso die Abnahme von Starts. Nahmen 2015 Reiter und Gespannfahrer noch 37.604 Mal an Prüfungen teil, so sank die Zahl der Starter im vergangenen Jahr auf 35.831 (minus 4,71 %) und damit weit über den Bundesdurchschnitt (minus 2,73 %). Um 52 Reiter auf 1334 ist jedoch die Zahl der Sportler gestiegen, die 2016 eine Turnierjahreslizenz beantragt hatten.

Für die kommende Saison gibt es bisher 111 Turnieranmeldungen im Reiten und Fahren sowie drei im Voltigieren. Zu den neuen Veranstaltungsorten zählen Stuthof bei Rostock und Vanselow.