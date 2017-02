Springen: Nationenpreis-Starts stehen fest

Deutsches Team tritt zum Auftakt im belgischen Lummen an

Lausanne/SUI - Zum fünften Mal in Folge ist Barcelona Final-Ort der FEI-Nationenpreisserie im Springreiten. Für einen Start in der katalanischen Metropole können die deutschen Reiter bei sechs internationalen Fünf-Sterne-Turnieren in Europa Punkte sammeln. Die besten vier Ergebnisse zählen. Auftakt ist Ende April im belgischen Lummen.

Im Anschluss geht es für die von Bundestrainer Otto Becker nominierten Reiter und Pferde ins französische La Baule, nach St. Gallen (SUI), Rotterdam (NED), Falsterbo (SWE) und zum Abschluss nach Hickstead (GBR). Das anvisierte Finale findet vom 28. September bis 1. Oktober 2017 statt. Als Titelverteidiger durfte sich Deutschland seine Nationenpreis-Starts in diesem Jahr aussuchen.

Insgesamt dürfen 18 Teams aus sieben weltweiten Divisionen in Barcelona antreten. Deutschland nimmt mit Spanien, Frankreich, Irland, Italien, den Niederlanden, der Schweiz und Schweden an den Qualifikationsturnieren der Europa Division 1 teil. Das Finale besteht aus drei Runden. Nach der ersten Runde qualifizieren sich die besten Teams für den entscheidenden Durchgang. Alle weiteren dürfen noch einmal im sogenannten Challenge-Cup, einem kleinen Finale, antreten. (fn-press)

Die Qualifikationen der Europa Division 1 im Überblick: