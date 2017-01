PARTNER PFERD 2017: Jubiläum mit Rekorden

Leipzig, 22. Januar - Zum 20. Mal öffnete die PARTNER PFERD vom 19. bis 22. Januar auf der Leipziger Messe ihre Tore. Die perfekte Mischung aus Show, Expo und Sport begeisterte 71.800 Besucher (2016: 68.500). Sie erlebten ein umfangreiches Angebot an Pferdezubehör und Reitsportartikeln von rund 250 Ausstellern, zahlreiche Vorführungen sowie Präsentationen im Aktionsring, eine bunte Kinder-Erlebniswelt und spannende Wettkämpfe. Zu den sportlichen Highlights zählten die Weltcup-Qualifikationen im Springreiten, Vierspännerfahren und Voltigieren. Besondere Jubiläumsmomente bescherte die Sparkassen Jubiläums-Gala am Freitagabend als Herzstück der Feierlichkeiten.

Die Jubiläumsausgabe der PARTNER PFERD zeigte sich rundum rekordverdächtig. Bereits im November waren alle Ausstellungsflächen verkauft und auch der Ticketvorverkauf lief so erfolgreich, wie nie zu vor. Die sportlichen Wettkämpfe fanden vor ausverkauften Rängen statt, die Ausstellung war sehr gut besucht und am Aktionsring war an allen Tagen die Tribüne voll besetzt. "Die PARTNER PFERD hat erneut ihre besondere Anziehungskraft unter Beweis gestellt", freut sich Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe über den Besucherrekord zum 20-jährigen Jubiläum. "Wir werden dieses hervorragende Ergebnis mit in die Vorbereitung für die Veranstaltung in 2018 nehmen und den großen Erfolg hoffentlich noch weitere 20 Jahre fortführen."



Zufriedene Aussteller und begeisterte Besucher

Im Ausstellungsbereich der PARTNER PFERD präsentierten an vier Tagen rund 250 Aussteller aus dem In- und Ausland eine breite Produktvielfalt für Pferdefans und Reitsportbegeisterte. "Das Angebot der Aussteller überzeugte unsere Besucher", stellt Peggy Schönbeck, Projektdirektorin der PARTNER PFERD fest. "Für 90 Prozent hat sich der Besuch gelohnt und sie würden die Veranstaltung ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen." Dieses Ergebnis schlägt sich auch in der Ausstellerzufriedenheit nieder: Neun von zehn Ausstellern konnten ihre Ziele erreichen. "Wir sind langjährige Aussteller, kommen aus Nordrhein-Westfalen und haben immer denselben Stand. Die PARTNER PFERD zählt für uns mit zu den besten Messen, an denen wir teilnehmen und sie ist für uns die einzige im Osten Deutschlands. Die Besucher kommen mittlerweile gezielt an unseren Stand und suchen spezielle Zäumungen für das Dressur- und Springreiten. Mit der diesjährigen Besucherfrequenz an unserem Stand sind wir sehr zufrieden und kommen 2018 gern wieder", sagte Uwe Towet, Inhaber von ASCOT REITSPORTARTIEKEL. Über den Besucherrekord freut sich auch Neuaussteller Steffen Ritz, Geschäftsführer von RiGoTEX GbR, Swing Ground Reitplatzbelag: "Die Besucherzahlen der PARTNER PFERD sprechen für sich. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, dieses Jahr das erste Mal daran teilzunehmen. Unser Allwetter-Reitplatzboden ist bereits bei den Besuchern bekannt. Am Stand konnten wir zahlreiche Bestandskunden begrüßen, sind aber auch mit den vielen Interessenten, die neu zu uns kamen zufrieden. Wir treffen hier auf das richtige Fachpublikum und rechnen auch mit einem guten Nachmessegeschäft. Für unsere Messebeteiligung ziehen wir ein positives Fazit."

Information und Unterhaltung am Aktionsring

Publikumsmagnet war auch der 600 Quadratmeter große Aktionsring in Halle 3. "An allen Tagen waren die Besucherränge am Aktionsring sehr gut gefüllt", freut sich Peggy Schönbeck. Von Donnerstag bis Sonntag erlebten die Zuschauer bei zahlreichen Showeinlagen die Vielfalt der Pferdewelt. In Rassepräsentationen stellten Reiterhöfe und Vereine verschiedene Pferderassen vor. "Zu den beliebtesten Programmpunkten im Aktionsring zählten die Themen Gesundheit und Ausbildung von Pferd und Reiter. Kinder kamen beim Ponyreiten und Striegeln der Pferde auf ihre Kosten", ergänzt Schönbeck.

Glänzendes Jubiläum

Die Sparkassen Jubiläums-Gala am Freitagabend, präsentiert von der Sparkasse Leipzig und der Sparkassen-Finanzgruppe, war ein rauschendes Fest mit Spitzensport und magischen Showelementen. "Ein spannender Abend mit vielen sehr emotionalen Momenten und der tollen Möglichkeit, langjährigen Partnern und Mitarbeitern zu danken und meine Anerkennung auszusprechen", lautet das Fazit von Volker Wulff, geschäftsführender Gesellschafter der EN GARDE Marketing GmbH.

Reitelite kämpfte in Leipzig um Weltcup-Punkte

Die PARTNER PFERD zeigte Spitzensport auf höchstem Niveau. Das hochkarätige Starterfeld kämpfte um wichtige Weltcup-Punkte in hochdotierten Turnieren. Insgesamt wurden 600.000 Euro Preisgeld und drei Autos an die glücklichen Gewinner vergeben.

Die 21. PARTNER PFERD findet vom 18. bis 21. Januar 2018 statt.