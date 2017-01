Meredith Michaels Beerbaum siegt mit ihrem Nachwuchspferd Daisy im 35.000.-$ Springen

Meredith Michaels - Beerbaum gewann am Sonntag mit ihrem Nachwuchspferd der holländisch gezogenen Stute Daisy ( Excenel V x Timeless) den mit 35.000.-$ dotierten Suncast 1,50m Championship Junior Class Preis. Die mittlerweile 9 jährige Stute übernahm MMB von der belgischen Amazone Annelies Vorsselmans. In der Saison 2016 ritt MMB bereits erfolgreich in der Youngster Tour mit der Stute.

64 Starterinnen und Starter gingen an den Start. 12 konnten sich für dasStechen qualifizieren. Platz zwei ging an die Französin Marie Hecart mit CENWOOD DELLE LAME. Platz drei an Jessica Springsteen mit Divendy S und Rang vier an Jimmy Torano mit Betagravin. Die Siegerin erhielt 11.000.-$ Sieggeld.

Die Wellington Tour geht noch bis 2. April , insgesamt 12 Wochen. Es werden über 9 Mio US $ als Preisgeld ausgeschüttet. Am kommenden Samstag ist der Grand Prix mit 130.000.-$ ausgeschrieben.