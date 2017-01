MV-Turnierkalender jetzt mit 110 Pferdesport-Veranstaltungen

Nachdem es in diesem Jahr kein Hallen-Derby in Neu Benthen geben wird, hat sich Heiko Schmidt entschlossen, ein Reitturnier vom 16.-18. Juni auf seinem Außenplatz durchzuführen. Neben Springen bis zur schweren Klasse sind auch eine Tour für Amateure sowie für den Reiter-Nachwuchs vorgesehen. Holger Wulschner wird sein Springpferdetag mit den Qualifikationen zum DKB-Bundeschampionat in Groß Viegeln eine Woche vorziehen. Neuer Termin ist der 7. Juni. Angemeldet hat nun auch wieder der Stralsunder RFV ein Turnier und zwar am 22. Juli in Rambins Ausbau Kasselvitz. Damit stehen jetzt 110 Pferdeleistungsschauen auf dem Turnierkalender (siehe auch

www.pferdesportverband-mv.de

) in Mecklenburg-Vorpommern 2017. Bisher noch nicht angemeldet wurde das Hallenturnier in Gadebusch vom dortigen Reit- und Fahrverein.