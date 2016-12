Sportler des Jahres: Deutsche Reiter unter den Top-Fünf

Die Ergebnisse im Überblick

Baden-Baden (fn-press). Eine Institution am Ende eines jeden Jahres ist die Wahl zu den "Sportlern des Jahres". Rund 3000 Sportjournalisten vergeben Punkte in den Kategorien Sportler, Sportlerin und beste Mannschaft. Das Ergebnis wird bei einer feierlichen Gala in Baden-Baden bekanntgegeben. In diesem Jahr waren auch die deutschen Reiterinnen und Reiter ganz vorne mit dabei.

Michael Jung (Horb), der in diesem Jahr Einzelgold und Mannschaftssilber bei den Olympischen Spielen in Rio und außerdem den Grand Slam der Vielseitigkeitsreiter gewann, belegt in der Wertung der Herren Rang fünf. Bei den Damen hat es Isabell Werth auf den vierten Platz geschafft. Die Rheinbergerin gewann in Rio Mannschaftsgold und Einzelsilber. Mit ihrem Team um Kristina Bröring-Sprehe (Dinklage), Sönke Rothenberger (Bad Homburg) und Dorothe Schneider (Framersheim) belegte Werth außerdem in der Kategorie "Mannschaft des Jahres" Rang fünf. Bröring-Sprehe, die zusätzlich Einzelbonze in Rio gewann, rangiert in der Wahl zur "Sportlerin des Jahres" außerdem auf Rang zwölf.



Sportler des Jahres:

1. Fabian Hambüchen (Turnen) 3695

2. Jan Frodeno (Triathlon) 2410

3. Nico Rosberg (Motorsport) 1487

4. Sebastian Brendel (Kanu) 1373

5. Michael Jung (Vielseitigkeitsreiten) 875

6. Andreas Toba (Turnen) 870

7. Erik Frenzel (Nord. Kombination) 746

8. Thomas Röhler (Leichtathletik) 606

9. Severin Freund (Skispringen) 528

10. Markus Rehm (Para-Leichtathletik) 410

Sportlerin des Jahres:

1. Angelique Kerber (Tennis) 4664

2. Laura Dahlmeier (Biathlon) 1940

3. Kristina Vogel (Radsport) 1845

4. Isabell Werth (Dressurreiten) 1460

5. Barbara Engleder (Schießen) 809

6. Natalie Geisenberger (Rodeln) 602

7. Gesa Felicitas Krause (Leichtathletik) 567

8. Vanessa Low (Para-Leichtathletik) 517

9. Lisa Unruh (Bogenschießen) 419

10. Sophie Scheder (Turnen) 418

11. Cindy Roleder (Leichtathletik) 402

12. Kristina Bröring-Sprehe (Dressurreiten) 234

Mannschaft des Jahres:

1. Beach-Volleyball, Frauen 3898

2. Handball-Herren 3123

3. Fußball-Frauen 2272

4. U23 Männer 1155

5. Dressur-Equipe 777

6. Doppel-Vierer, Herren 489

7. Doppel-Vierer, Frauen 387

8. 4×100m Para-Staffel, Leichtathletik 384

9. Kajak-Vierer, Herren 342

10. Deutschland-Achter 265