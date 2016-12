Liebe pferdenah-Leser,

Winterzeit ist Lehrgangszeit. Was habt ihr euch für Ausbildungsziele mit eurem Pferd für die nächste Saison gesetzt? Vielleicht einen Abzeichenlehrgang oder den Turnierstart in der nächst höheren Klasse. Wir haben dafür ein passendes Themen-Paket geschnürt. So erfahrt ihr mehr über das richtige Angaloppieren, wie man die Bügellänge für eine korrekte Schenkellage passend einstellt und alles zur Lektion Schenkelweichen, die in der Lösungsphase eine wichtige Rolle spielt. Der Winter ist auch ideal, um schon mal an seiner eigenen Fitness zu arbeiten, zum Beispiel mit einer Ausgleichssportart wie Laufen oder Schimmen. Auf dem Speiseplan der Pferde steht im Winter an erster Stelle das Heu. In unserem Fütterungsthema erfahrt ihr mehr das Raufutter, welches für Pferde so wichtig für ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit ist. Noch bis zum 31. Dezember können alle Pferdezeichner bis 18 Jahren mitmachen beim PM-Malwettbewerb "Fantasy".



Das pferdenah-Team wünscht allen Zwei- und Vierbeinern schöne Weihnachten und ein Frohes Neues Jahr 2017!

Weiter auf https://www.pferd-aktuell.de/pferdenah/pferdenah