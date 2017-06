Der Run auf das 28. Landesturnier in Redefin beginnt

(Redefin) Nur noch vier Wochen, dann beginnt das 28. Landesturnier von Mecklenburg-Vorpommern im Landgestüt Redefin, das sich vom 6. bis 9. Juli über vier Tage erstreckt. "Ich freue mich, dass der Pferdesportverband unseres Landes diese bedeutende Pferdesportveranstaltung in unserem schönen Landgestüt austrägt und ihr mit dem offiziellen Titel ‚Landesturnier‘ seit diesem Jahr einen noch höheren Stellenwert verleiht. Da ich auch selbst ein großer Pferdefreund bin, habe ich natürlich auch gern wieder die Schirmherrschaft übernommen", sagt Dr. Till Backhaus (SPD), Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Der Run unter den Reitern auf das vielseitige Turnier beginnt gerade. In der nächsten Woche ist offizieller Meldeschluss. Das Team um Sven Strauß (Neubrandenburg), Enrico Finck (Zehlendorf) und Stephan Schulz (Bützow), das die Mammutveranstaltung mit 68 Programmteilen, im Verbund mit dem Landesverband Mecklenburg-Vorpommern für Reiten, Fahren und Voltigieren, in wirtschaftlicher Eigenverantwortung organisiert, ist aber besonders reiterfreundlich. "Wir nehmen auch danach noch begrenzt Nennungen an, diese werden den Reitern dann allerdings etwas teurer, weil die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) für Nachnennungen eine höhere Gebühr verlangt", sagt Sven Strauß. Und weiter: "Mit den Vorbereitungen kommen wir gut voran, auch dank der sehr guten Kooperation mit der Leitung des Landgestüts Redefin, die uns entsprechend der Möglichkeiten in jeder Weise unterstütz."

Benjamin Wulschner wurde im vorigen Jahr mit Bangkok Girl PP Landesmeister der Springreiter, hat, ebenso wie seine Mutter Iris Wulschner für Dressur, als einer der Ersten gemeldet und freut sich schon auf das diesjährige Landesturnier. Foto: Jutta Wego

"Wir haben viele bedeutende Turniere im Land, wenn wir nur an das internationale Vier-Sterne-Turnier auf der Anlage von Holger Wulschner in Groß Viegeln, an das internationale Drei-Sterne-Turnier in Redefin oder an das nationale Drei-Sterne-Turnier auf dem MAZ-Gelände in Mühlengeez denken. Das Landesturnier in Redefin ist jedoch das einzige, das Basis- und Spitzensport im Dressur- und Springbereich in genialer Weise miteinander verbindet, den Voltigiersport mit einschließt und mit den Landeschampionaten eine bedeutende Zuchtkomponente enthält", stellt Dr. Burkhard Dittmann heraus, Präsident des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern für Reiten, Fahren und Voltigieren.

"Das Turnier ist ein ‚Muss‘ für mich. Und das nicht nur weil ich meinen Landesmeistertitel verteidigen möchte, den ich im vorigen Jahr nach meiner Rückkehr aus Baden Württemberg in mein Heimatland errungen hab. Redefin ist mit seinen vielen Möglichkeiten einfach ein genialer Turnierort und die Organisatoren lesen einem alle Wünsche förmlich von den Lippen ab", sagt Benjamin Wulschner, der auf der Anlage seines Vaters in Groß Viegeln selbst miterlebt hat, was es heißt ein so großes Turnier zu organisieren und auf seiner Pachtanlage in Wendorf bei Crivitz selbst im Advent ein Hallenturnier organisiert.

Das Turnier beginnt am Donnerstag (6.7.) mit Basis- und Aufbauprüfungen für junge Pferde mit den Landeschampionaten der Mecklenburger Pferde und Qualifikationen zu den Bundeschampionaten der Deutschen Dressur- und Springpferde. Den Springpferden bieten die Veranstalter bereits am Mittwochabend ein einstündiges Warm Up auf dem Springplatz an.

Von Freitag bis Sonntag kämpfen die Dressur- und Springreiter aller Altersklassen, inklusive der Reiter mit körperlichem Handicap, in je drei Wertungsprüfungen um die begehrten Medaillen und Meisterschärpen. 14 Titel sind insgesamt zu vergeben. Die 68 Programmteile der Ausschreibung setzen sich wie folgt zusammen: 13 Basis- und Aufbauprüfungen, 16 Dressurprüfungen, 21 Springprüfungen und 16 Prüfungen für Voltigierer.

Der NDR ist mit Radio MV und dem Nordmagazin wieder Medien-Partner. Wir halten Sie über den weiteren Fortgang auf dem Laufenden. (Franz Wego)