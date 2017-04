Buchvorstellung: Das Geheimnis der unsichtbaren Hilfen

Gutes Reiten kann man lernen

(von Isabelle von Neumann-Cosel)

Gut reiten zu können: Dieser Wunsch vereint Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Freizeit- und Sportreiter.



Dabei soll die Verständigung mit dem Pferd reibungslos funktionieren, gut aussehen und sich harmonisch anfühlen - ganz gleich, ob im täglichen Training, beim Ausritt oder in einer Wettkampfsituation. Daher gilt eine besondere Bewunderung Spitzenreitern, die scheinbar mühelos und mit fast unsichtbaren Hilfen ihre Pferde zu Höchstleistungen animieren. Der Versuch, solchen Vorbildern nachzueifern, endet allerdings nicht selten in Frustration oder zumindest im täglichen Kleinkampf gegen hartnäckige, scheinbar unüberwindliche kleine und größere Probleme.



In diesem Buch wird das komplexe Zusammenspiel der Bewegungssysteme von Pferden und Reitern analysiert und so das Geheimnis der unsichtbaren Hilfen gelüftet. Hunderte von praxisgerechten Tipps und Übungen laden zum Ausprobieren ein. Denn gutes Reiten kann man lernen - unabhängig von Alter oder Ausbildungsstand.



Aus dem Inhalt:

Reiten: Die gemeinsame Bewegung zweier Körper

Der Sitz: Bitte nicht stören!

Die Hilfen: Die Pferdebewegung formen

Die Einwirkung: Gemeinsam sind die Hilfen stark

Fehler sind ganz normal: Niemand ist perfekt!

Durchlässigkeit: Damit das Pferd die Hilfen annimmt

Übungen: Auf den Fokus kommt es an

Zielgruppe:

Alle Freizeit- und Sportreiter und deren Ausbilder



Isabelle von Neumann-Cosel: Das Geheimnis der unsichtbaren Hilfen - Gutes Reiten kann man lernen

Bibliografische Angaben:

ISBN: 978-3-88542-707-0

Typ: Buch

Erschienen: 1. Auflage 2017

Seiten: 208 Seiten, über 400 farbige Fotos und 33 farbige Illustrationen

Maße: 190 x 250 mm, gb. Hardcover

Preis: 29,90 Euro