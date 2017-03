Buchbesprechung: Manuel Jorge de Oliveira Vertikal 1

Die Reitschule für Ihren Weg zum bewussten Reiter

(Aufgeschrieben von Christina Wunderlich und Christina Däubler-Vogelgsang)

Vertikale Balance - das Ziel allen Reitens

"Vertikal 1", das neue Buch von Manuel Jorge de Oliveira, schenkt tiefe Einblicke in die reiterliche Bildung, basierend auf dem Wissen der Alten Reitmeister. 2016 begann in den Oliveira Stables die einzigartige dreijährige Fortbildung für Reiter unterschiedlicher Levels unter dem Namen Escola de Equitação. Für jeden, der nicht teilnehmen konnte, gibt

"Vertikal 1" die Inhalte des ersten Fortbildungsjahres wieder.

Vieles was Manuel Jorge de Oliveira in seinem Unterricht sagt, hört man nirgendwo mehr - es ist altes Wissen, das leider kaum mehr in dieser Konzentration gelehrt wird. Und genau aus diesem Grund wurde dieses Buch geschrieben, damit dieser große Erfahrungsschatz nicht verloren geht und weitergegeben wird. Das Buch heißt "Vertikal", weil die vertikale Balance das Ziel allen Reitens ist - für Schüler und Ausbilder, für den Profi und den Freizeitreiter, den Turnierreiter und den Gangpferdereiter.

Das Buch beginnt mit den Grundlagen, so wie auch jede Ausbildung beginnen sollte: Der Beurteilung des Exterieurs des Pferdes. Führt dann weiter über die Ausbildung am Boden - die Ausrüstung, Übertreten, Touchieren, Flexionen, Seitengänge - und endet mit der Ausbildung unter dem Sattel. Hier geht es detailliert um erste Schrittarbeit, das Durchreiten der Ecken, die Hilfengebung, die Seitengänge, um erstes Antraben und Angaloppieren. Dazwischen gestreut sind diverse Exkurse zu Leckerlis, Pferdegesundheit oder Vorwärts-Abwärts. Wunderbare Fotos illustrieren den Text, verdeutlichen, worum es geht - und tragen dazu erheblich bei, dass das Lesen dieses Buches ein wahrer Genuss ist.

Manuel Jorge Martins de Oliveira, 1959 im portugiesischen Azambuja geboren, steht wie kein anderer lebender Écuyer für Erfahrung auf und mit Pferden. Er wächst auf dem Zuchtgestüt Ortigão Costa auf und reitet seit frühester Kindheit. Schon als Kind fasziniert ihn der Stierkampf und bereits als Zehnjähriger nimmt er an seinem ersten teil. Mit achtzehn legt er die Stierkampfreiterprüfung ab und wird zu einem der bekanntesten Stierkämpfer zu Pferd Portugals, berühmt über die Landesgrenzen hinaus. Wendepunkt in seinem Leben ist die Begegnung mit Reitmeister Nuno Oliveira. Durch ihn erfährt seine Reitkunst eine neue Dimension, die philosophische, spirituelle, künstlerische Seite. 1985 wird er Schüler von Nuno Oliveira, dem Picasso der Reiterei, wie er ihn tituliert. Bis zu dessen Tod 1989 folgt er seiner Lehre mit Hingabe und lernt von ihm, "die Flügelschläge der Seele des Pferdes zu spüren".

Manuel Jorge de Oliveira ist tausende von Pferden aller Rassen geritten und hat rund 500 bis zur Hohen Schule - also vertikal - ausgebildet. Seit 2015 betreibt er die Oliveira Stables in Waal bei Landsberg am Lech, um dort dieses Wissen zum Wohle der (Beritt-)Pferde und Reiter weiterzugeben. 2013 ist sein Buch "Der Hauch von Ewigkeit" bei Wu Wei erschienen.

Kosmos-Verlag 2017, EDITION WU WEI

228 Seiten Hardcover

mit zahlreichen Farbfotos und mit Zeichnungen

ISBN 978-3-440-15351-2; Preis: 29,99 Euro (D)