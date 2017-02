Naturheilkräuter für Pferde

Kranhheiten vorbeugen und lindern

(Claudia Naujoks)

Das alte Wissen der Heilpflanzenkunde hat ihre Bedeutung in der Tierheilkunde bis heute bewahren und verfestigen können - und dies trotz des Vormarsches der Schulmedizin. Speziell im Bereich der Pferdebehandlung hat sich die Heilkräuter-Anwendung enorm weiterentwickelt. Viele Menschen schätzen die sanfte Heilwirkung der Heilpflanzenkunde zur schonenden Behandlung für sich selbst und ihre Tiere.

Unsere Pferde würden beim Grasen in freier Wildbahn viele gesunde und auch heilende Kräuter, sowie Heilpflanzen instinktiv zu sich nehmen. Da dies in der heutigen modernen Pferdehaltung in dieser Form nicht möglich ist, können wir als Pferdehalter gezielt unterstützen. Mit Heilpflanzen stärken wir das Immunsystem, aktivieren die Selbstheilungskräfte und helfen somit den Pferden, Krankheiten schneller zu überstehen und bis ins hohe Alter fit und gesund zu bleiben. Heilpflanzen werden vorbeugend, unterstützend zur schulmedizinischen Behandlung und zur Linderung von chronischen Erkrankungen wirksam eingesetzt.

Dieser Ratgeber bietet Hilfe für den Umgang mit den verschiedenen Heilpflanzen und informiert Sie über bewährte Kräutermischungen. Durch die klare Gliederung nach Krankheitsbildern ist das Buch auch für Laien auf dem Gebiert der Heilpflanzenkunde bestens geeignet.



Aus dem Inhalt

Die Dosierung von Heilkräutern

Heilpflanzen für die Verdaungsorgane

Heilpflanzen für Haut & Haar

Heilkräutermischungen für Nerven und Gemüt

Heilkräutermischungen für das ältere Pferd

