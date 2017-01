Buchvorstellung: Alles übers Reiten

Basiswissen Pferd - Reitweisen - Reiten lernen

(von Ulrike Amler)

So wird der Traum vom Reiten wahr! Mit den umfassenden Informationen in diesem Buch finden Reiteinsteiger schnell in den Sattel. Von der Suche nach dem geeigneten Reitstall über die richtige Ausrüstung und die ersten Reitstunden bis zu Reitabzeichen und Turnierstart bietet Ulrike Amler kompetenten Rat und das nötige Basiswissen. So macht das neue Hobby Reiten Freude von Anfang an.

Ulrike Amler ist Diplom-Agrarwissenschaftlerin und schreibt Beiträge für verschiedene Fachzeitschriften und Foren im Internet.

Alles übers Reiten

Kosmos Verlag, 1. Auflage 2016

144 Seiten, 223 Farbfotos, 13 Farbzeichnungen

277x16x203mm (LxBxH) gebunden

Preis: 10,00 €, EAN: 9783440124260