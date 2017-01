Buchvorstellung: Die kommentierte H.DV.12

(von Gerd Heuschmann, Kurd Albrecht von Ziegner)

Die Basis der heutigen Reitausbildung - neu kommentiert und interpretiert.

Das Plus zum Buch: die kostenlose KOSMOS-PLUS-App mit 15 Filmen.

Die Heeres-Dienstvorschrift von 1912 ist der Ursprung der heutigen Richtlinien für das Reiten und Fahren. Oberst a. D. Kurd Albrecht von Ziegner und Dr. Gerd Heuschmann ergänzen das Regelwerk der Reitkultur mit neuesten Erkenntnissen und ihrem Erfahrungsschatz. Die 15 Filmaufnahmen auf der kostenlosen KOSMOS-PLUS-App von Gesprächen der beiden namhaften Autoren bilden eine aufschlussreiche und wertvolle Ergänzung zu diesem unentbehrlichen Werk.

Dr. med. vet. Gerhard Heuschmann (*1959 in Marktredwitz) wuchs auf dem elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb mit Pferden auf. Im Leistungszentrum für Vielseitigkeit in Ansbach und an der Deutschen Reitschule in Warendorf absolvierte er seine Ausbildung zum Pferdewirt mit Schwerpunkt Reiten, anschließend studierte er Veterinärmedizin in München. Nach Tätigkeiten als Assistent in der Chirurgischen Tierklinik München, als Referent der Abteilung Zucht der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), als Mannschaftstierarzt für den Fahrsport im Deutschen Olympiade Komitee für Reiterei (DOKR) und als Leiter der Tierklinik Domäne Karthaus übernahm er 1998 gemeinsam mit seinem Kollegen Dr. Dirk Remmler eine tierärztliche Fachpraxis für Pferde in Warendorf.

Kurd Albrecht von Ziegner, Jahrgang 1919, ehemaliger Kavallerie Offizier, ist als international erfolgreicher Reiter und Ausbilder in allen Disziplinen bekannt, dazu ist er leidenschaftlicher Vertreter der Klassischen Reitkultur.

Die kommentierte H.DV.12

Kosmos Verlag, 1. Auflage 2017

264 Seiten, 64 SW-Zeichnungen

225x150x150mm (LxBxH), gebunden

Preis: 29,99 €, EAN: 9783440150955