Buchvorstellung: Was denkt mein Pferd

FOTORATGEBER (Ilja van de Kasteele)

Jeder kann Pferdesprache lernen.

Der Fotoratgeber für ein harmonisches Miteinander von Pferd und Mensch.

Was denkt mein Pferd? Das ist die Frage, die jeden Pferdefreund brennend interessiert. Der erfahrene Pferdemann Ilja van de Kasteele zeigt mit vielen Fotos und kurzen Texten, was Pferden wichtig ist. Mit etwas Übung kann man leicht die Wünsche und Bedürfnisse des Vierbeiners erkennen. Das macht es einfach, das eigene Verhalten so anzupassen, dass auch das Pferd den Menschen versteht und beide respekt- und vertrauensvoll miteinander umgehen.

Was denkt mein Pferd?

Kosmos Verlag, 1. Auflage 2017

96 Seiten, 128 Farbfotos

213x170x170mm (LxBxH) Taschenbuch

Preis: 9,99 €,EAN: 9783440143858