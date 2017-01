Westernreiten: Training selbstständig sinnvoll gestalten

Die besten Übungen für Westernreiter in einem Buch

(von Diana & John S. Royer)

Als Reiter steht man jeden Tag vor der gleichen Frage: Wie gestalte ich mein Training so, dass mein Pferd und ich in der Ausbildung vorankommen und dabei auch noch Spaß haben? Antworten auf diese Frage finden sich in den Ratgebern der neuen Reihe Die besten Übungen: Kurze Texte, aussagekräftige Bildfolgen und ein frisches Layout sorgen für einen guten Überblick über verschiedenste Lektionen. So findet jeder Leser schnell das Passende für sich und sein Pferd. Praktische Tipps, Lösungsvorschläge für mögliche Probleme und Hinweise zur Erfolgskontrolle bieten zusätzliche Sicherheit beim eigenständigen Training.

Der Band Westernreiten von Diana und John Royer stellt abwechslungsreiche Übungen vor, die jeder Westernreiter - egal ob Anfänger, Umsteiger oder Fortgeschrittener - nutzen kann, um auch ohne Trainer effektiv mit seinem Pferd arbeiten zu können. Die vorgestellten Lektionen reichen dabei von grundlegenden Übungen für mehr Durchlässigkeit bis hin zu Reining-Lektionen und Trail-Aufgaben.

Diana und John Royer betreiben einen eigenen Ausbildungsstall für Pferd und Reiter in Nordrhein-Westfalen. John Royer ist Richter der Deutschen Quarter Horse Association und Mitglied bei Xenophon. Diana Royer ist erfolgreiche Turnierreiterin und gibt seit vielen Jahren Unterricht im Westernreiten.

Beste Übungen Westernreiten

Kosmos Verlag, Stuttgart

ET: Juni 2013

96 Seiten, Broschur

140 Farbfotos, 33 Farb-Illustrationen

Preis. 14,99 €, ISBN 978-3-440-12431-4