Das Traditionsturnier der Reiter auf der Schützenwiese in Güstrow beginnt

(Güstrow) Die Reitanlage des Reitvereins Güstrow ist gerüstet. "Wir haben die Vorbereitungen im Wesentlichen abgeschlossen, die Reiter können kommen", sagt Vereinsvorsitzende Helen Heinrich. Der Turnierplatz auf der Schützenwiese, der seit den 1950er Jahren Geschichte schreibt, hat vor zwei Jahren eine Verjüngungskur erhalten. Das Hindernismaterial entspricht höchsten internationalen Ansprüchen. Der Boden auf den beiden Dressurvierecken und auf den Vorbereitungsplätzen ist geglättet und verfestigt worden, Banner und Fahnen der Sponsoren sind angebracht. Alles sieht nach Event aus und das Vereinshaus für Reiter und Gäste wartet auf hungrige Mägen und durstige Kehlen.

Titelverteidiger im Großen Preis ist der 49-jährige Michael Nagel aus Gadebusch mit Quester, dessen Töchter Hanna und Paula in Güstrow ebenfalls an den Start gehen. Foto: Jutta Wego

Das Meldeergebnis ist wieder riesig und entspricht mit mehr als 900 Nennungen von 250 Reitern etwa dem des Vorjahres. "Das freut uns, zwingt uns andererseits aber erneut den Springplatz für die beiden Abteilungen der ersten Prüfung am Samstag zu teilen und auf zwei Springbahnen parallel nebeneinander gleichzeitig zu beginnen. Uns das, obwohl es schon um 7.00 Uhr losgeht", sagt Organisationsleiterin Birgit Manski.

In zwei A-Springen gibt es mehr als 100 Nennungen, was bedeutet, dass die Prüfungen in drei Abteilungen geteilt werden müssen. In weiteren fünf Prüfungen der insgesamt 30 Prüfungen und Wettbewerbe, darunter eine A-Dressur, wird es je zwei Abteilungen geben. Das macht das Ausmaß und den Zuspruch für das Turnier im Herzen Mecklenburg-Vorpommern deutlich. Es macht aber auch deutlich, dass der Reitsport in MV im unteren und mittleren Leistungssegment, aus dem rekrutieren sich die Teilnehmer in Güstrow, sehr breit aufgestellt ist.

Teilnehmer wie Michael Nagel (Gadebusch), Titelverteidiger im Großen Preis, Rebecca Wilke (Sternberg) und Lukas Burmeister (Redefin), zuletzt Sieger in zahlreichen M-Springen, Lokalmatadorin Ramona Schilloks, in diesem Anrechnungsjahr bereits 88 mal erfolgreich, oder Nachwuchsreiterinnen wie Charlotte Scheibler (Poppendorf) und Anna-Chantal Burmeister (Schwaan), ebenfalls mit Siegen in L- und M-Springen ausgestattet, sind Garanten für spannende Wettkämpfe.

Los geht es am Freitag um 14.00 Uhr mit vier Springen für junge 4- bis 7-jährige Pferde. Wie bereits erwähnt, müssen die Teilnehmer des A-Punktespringens am Samstag schon um 7.00 Uhr auf zwei Parcours gleichzeitig ran. Es gibt an diesem Tag weitere fünf Konkurrenzen der Klasse A. Darunter ein Stilspringen für Ponyreiter (ab 9.00 Uhr), Wertungsprüfung zum Pony-Cup des Fördervereins für Reiter und Jungzüchter in MV. Ein weiteres Stilspringen der Klasse A schließt sich um 9.45 Uhr an. Ab 15.15 Uhr werden die Hindernisse höher. Dann beginnen die zwei Abteilungen L-Springen die mit Stechen ausgeschrieben sind. Den Tagesabschluss auf dem Springplatz bildet das Zwei-Phasen-Springen Klasse M ab 17.30 Uhr. Die Dressuren werden auf zwei Vierecken gleichzeitig ausgetragen. Um 9.00 Uhr ertönt das erste Startzeichen in einer Dressurpferdeprüfung. Pony-Dressur zum FV Pony-Cup und weitere drei A-Dressuren schließen sich an.

Am Sonntag stehen auf Dressurviereck 1 die höheren Prüfungen der Klassen L und M an. Auf Viereck 2 stellen sich die Einsteiger und Anfänger der Jury. Auf beiden Vierecken geht es um 9.00 Uhr los. Zwei L-Dressuren (L5 und L6) beginnen um 9.30 Uhr und um 10.30 Uhr. Ab 12.30 Uhr rüsten sich die Reiter zur M-Dressur M3 und um 14.00 Uhr ist die M4 vorgesehen. Auf dem Springplatz geht es um 8.30 Uhr ebenfalls mit Turniereinsteigern in einem Spring-Wettbewerb los. Es folgen zwei Abteilungen A-Springen und ab 11.30 Uhr rüsten sich die Reiter zum Zeitspringen Klasse L. Am Sonntag gibt es zwei M-Springen. Das Punktespringen mit mehr als 40 Starter-Paaren ist für 14.00 Uhr geplant. Turnierhöhepunkt und Abschluss zugleich ist ab 16.00 Uhr der Große Preis, gefördert durch einen Freund des Vereins aus der Schweiz, der selbst an der Parcoursgestaltung beteiligt ist.

"Wir hoffen auf passendes Wetter für Reiter und Besucher und möchten Alle ganz herzlich zu unserem Turnier einladen", sagt Maik Osterloh als aktiver Springreiter und Mitglied der Turnierleitung. (Franz Wego)