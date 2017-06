Holger Wulschner kommt zum 49. Reitturnier nach Dersekow

Mit drei S-Siegen in den letzten 14 Tagen empfiehlt sich Lokalmatador Christoph Lanske.

(Dersekow) Die Aussichten auf hochklassigen und spannenden Sport in Dersekow sind beim diesjährigen Reitturnier besonders groß. Ein Grund dafür ist die derzeitige Topform des Lokalmatadors Christoph Lanske. Der 28-jährige Sohn des Turnierleiters Torsten Lanske hat das nicht nur am letzten Wochenende mit zwei S-Siegen, darunter der Große Preis, in Kirch Mummendorf bewiesen. 14 Tage zuvor gewann er auch den Großen Preis von Rehna und die Gesamtbilanz seiner Erfolge, seit er sein Trainingsdomizil nach Steffenshagen bei Kühlungsborn verlagert hat, ist immens.

Holger Wulschner hat noch für das Turnier in Dersekow nachgenannt und auch BSC Cha Cha Cha gemeldet, mit dem er die Großen Preise in Redefin und Balve gewann.

Foto: Jutta Wego

Er trifft vor heimischem Publikum auf ausgesprochen leistungsstarke Konkurrenten. In letzter Minute hat Holger Wulschner (Groß Viegeln) gemeinsam mit seiner Gattin Astrid noch gemeldet. Beide wollen am Sonntag im Großen Preis an den Start gehen, dazu hat der "Riders of the Year" auch sein Siegerpferd BSC Cha Cha Cha vom CSI Redefin gemeldet. Der 53-jährige hat in den letzten Monaten Große Drei- und Vier-Sterne Preise fast in Serie gewonnen. Aber auch die Nationenpreisreiter Thomas Voß (Schülp/SH) und Thomas Kleis (Gadebusch), sowie Landesmeister Benjamin Wulschner (Wendorf), Hannes Prehl (Altkamp/Rügen), zweifacher S-Sieger am letzten Wochenende beim Springreiterchampionat in Torgelow und weitere Top-Reiter wollen Christoph Lanske das Siegen schwer machen.

"Bei uns ist alles gerichtet, die Reiter können kommen. Wir freuen uns auf ein Klassefeld an Reitern,", sagt Torsten Lanske, der die Geschicke des Turniers zusammen mit Manfred Sametzki lenkt und leitet. Um 9.00 Uhr geht es am Freitag los. Mit drei Prüfungen für junge 4- bis 7-jährige Springpferde beginnt das Turnier. Um 12.45 Uhr folgt das ersten M-Springen und um 14.15 Uhr ein weiteres auf Zwei-Sterne-Niveau. Zum späten Nachmittag sind ab 15.30 Uhr noch zwei Prüfungen für Anfänger und Turniereinsteiger geplant.

Am Samstag beginnen um 9.00 Uhr auch die Prüfungen auf dem Dressurviereck mit zwei A-Dressuren und zwei Wettbewerben für Turniereinsteiger. Die Springreiter fangen um 8.00 Uhr mit einem A-Punktespringen an. Zwei L-Springen folgen um 10.30 Uhr und um 12.15 Uhr. Nach einem weiteren Spring-Wettbewerb für Einsteiger gibt es ab 14.15 Uhr zwei Abteilungen M-Springen, bevor das erste schwere Springen um 17.00 Uhr losgehen wird. Den Tagesabschluss bildet das traditionelle Barrierenspringen mit Vorjahressieger Thomas Kleis und danach geht es nahtlos zum Reiterball im Festzelt mit DJ Dr. Cult und Alex Megan über.

Am Sonntag müssen die Freunde des Dressurreitens etwas früher aufstehen. Das erste Glockenzeichen auf dem Viereck ertönt um 8.00 Uhr für zwei Abteilungen A-Dressur, bevor um 12.30 Uhr eine L-Dressur folgt. Reiter-Wettbewerb und Führzügelklasse beschließen das Programm ab 14.30 Uhr auf dem Dressurviereck.

Auf dem Springplatz beginnen die Prüfungen am Sonntag um 9.00 Uhr mit einem L-Punktespringen (2 Abteilungen). Um 11.15 Uhr ist ein Stilspringen um den "Mitsubishi-Junior-Cup" für Nachwuchsreiter vorgesehen. Zwei Abteilungen M-Springen beginnen um 12.30 Uhr, bevor um 15.00 Uhr der Große Preis startet, der zugleich das Ende des dreitägigen Turniers markiert. Das Ein-Sterne S-Springen ist mit Stechen ausgeschrieben. Titelverteidiger ist Benjamin Wulschner, der sich im direkten Vergleich mit seinem Vater Holger auseinandersetzen wird. Wer am Wochenende nicht zum Reitturnier nach Dersekow kommt, verpasst mit Sicherheit etwas. (Franz Wego)