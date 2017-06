Sommerturnier in Güstrow wieder mit sechs mittelschweren Prüfungen

(Güstrow) Seit 67 Jahren gibt es in Güstrow organisierten Pferdesport. Reiterpersönlichkeiten von internationalem Format gingen aus der Barlachstadt hervor. Reitturniere gehörten stets zu den bedeutendsten Vereinsaktivitäten. Das nächste Turnier kündigt sich für den 30. Juni bis 2. Juli an. Der Reitverein Güstrow, der sich gegenwärtig in einem Generationswechsel befindet, gehört nach wie vor zu den größten im Land. Gerade erst wurde der Vorstand unter Führung von Helen Heinrich neu gewählt. "Wir sind für die Zukunft gut aufgestellt und haben wieder eine sehr engagierte neue Vereinsführung", sagt Maik Osterloh, der dem Verein bisher vorstand, dienstlich aber so stark gebunden ist, dass er das Amt des Vorsitzenden abgegeben hat. "Ich stehe der neuen Vereinsführung natürlich gern weiter beratend zur Verfügung", ergänzt er.

Auch sportlich macht eine ganz junge Reitergeneration wie Hannah Gebauer (13), Emelie Bürenheide (12) oder Hermine Burchard (12) mit vielen Erfolgen auf sich aufmerksam. Emelie Bürenheide wurde gerade wieder Kreismeisterin im Vielseitigkeitsreiten. Hanna Gebauer erweist sich als großes Talent im Springsattel und auch Hermine Burchard kann seit Ende April schon auf 12 Springplatzierungen zurück blicken.

Zu den Leistungsträgern des Gastgebervereins gehört die 40-jährige Ramona Schilloks, die im Vorjahr 17 Preisschleifen in Güstrow gesammelt hat, vier mit Mariska (Foto) und in diesem Jahr an 12 Springprüfungen teilnimmt. Foto: Jutta Wego

Sie alle wollen bei ihrem diesjährigen Heimturnier in Güstrow Schleifen sammeln. Hermine hat für sieben Prüfungen gemeldet, Hanna Gebauer möchte an fünf Prüfungen teilnehmen. Zu den Leistungsträgern des Vereins, die auch neu im Vorstand vertreten ist, gehört Ramona Schilloks. Die 40-Jährige Berufsreiterin, deren Beritt-Pferde in der Reitanlage Güstrow stehen, hat allein 13 Pferde genannt und will in 12 Prüfungen starten.

Insgesamt sind für das dreitägige Turnier am Sonnenplatz neben dem Bürgerhaus unter der Leitung von Birgit Manski, Maik Osterloh und Corinna Elies 30 Prüfungen und Wettbewerbe ausgeschrieben. 14 werden auf zwei Dressurvierecken parallel ausgetragen. Sportliche Höhepunkte für Dressurfreunde sind zwei mittelschwere Prüfungen die beide am Sonntag stattfinden. Unter den 16 Springprüfungen befinden sich vier mittelschwere. Darunter der mit 1.300 Euro dotierte Große Preis, den ein Freund des Vereins aus der Schweiz fördert, der dem Verein seit Jahren auf besondere Weise verbunden ist. Michael Nagel aus Gadebusch wird versuchen das Springen erneut zu gewinnen, er hat auch für dieses Jahr gemeldet. Das möchte Ramona Schilloks natürlich verhindern, die in diesem Springen drei Startplätze beantragt hat.

Güstrow ist auch Station der Pony-Cups in Dressur und Springen, die vom Förderverein für Reiter und Jungzüchter des Landes ausgelobt werden. Auch den jüngsten Reitern und Einsteigern in den Turniersport stehen sieben Wettbewerbe zur Verfügung. Insgesamt haben 237 Reiter 870 Nennungen abgegeben, bzw. Startplätze beantragt. Das sind 70 weniger als im Vorjahr, was dazu führt, dass nicht ganz so aufs Tempo gedrückt werden muss, um im vorgesehenen Zeitrahmen zu bleiben. Über die genauen zeitlichen Abläufe werden wir Sie in der Turnierwoche unterrichten. (Franz Wego)