Gutes Nennungsergebnis für das 49. Reitturnier in Dersekow

Top-Reiter von internationalem Format haben sich angekündigt.

(Dersekow) Dersekow wird als Turnierstandort angenommen, weil das Turnier gut organisiert ist und ein modernes Gesicht hat. Den größten Anteil daran hat Turnierleiter Torsten Lanske, der auch Vorsitzender des Kreisreiterbundes Vorpommern-Greifswald ist, und weiß wie bedeutende Turniere der heutigen Zeit aufgezogen werden. Das Ergebnis drückt sich in den Meldeergebnissen aus.

823 Nennungen, bzw. Startplatzreservierungen, wie es korrekt heißt, gibt es für die 26 ausgeschriebenen Prüfungen des diesjährigen Turniers, das vom 30. Juni bis 2. Juli über drei Tage geht. Die Nennungen wurden von 208 Reitern abgegeben. "Damit haben wir fast exakt das gleiche Ergebnis wie 2016, als es von 207 Reitern 814 Startplatzreservierungen gab", informiert Torsten Lanske, der das Turnier zusammen mit Manfred Sametzki leitet.

Thomas Kleis (hier auf Silberpfeil), der im vorigen Jahr das Barrierenspringen gewann, gehört zu den regelmäßigen Teilnehmern in Dersekow und hat auch in diesem Jahr wieder für acht Prüfungen gemeldet. Foto: Jutta Wego

Unter den Reitern sind bekannte Namen von internationalem Format. Schon zur Stammbesetzung gehört Thomas Kleis (Gadebusch), Derbysieger von 2009. Auch Thomas Voß (Schülp/SH), der eine Zeit lang zum Championatskader des Bundestrainers gehörte, ist wieder an Bord. Christoph Maack (Kirch-Mummendorf), Sieger im renommierten Bundesspringen "Preis der Besten" von 2016, hat ebenfalls nachgemeldet. André Plath (Poel) Dritter im Deutschen Springderby des Jahres 2015, ist ebenso dabei wie Benjamin Wulschner (Wendorf), der im vorigen Jahr nicht weniger als sieben Springen in Dersekow gewann, gehört erneut zu den Top-Favoriten.

Christoph Lanske, der Sohn von Torsten, der in Steffenshagen bei Kühlungsborn trainiert, aber nach wie vor für seinen Heimatverein Dersekow reitet, will Benjamin und den anderen Spitzen-Reitern das Siegen aber schwer machen. Der 27-Jährige hat seit seinem Wechsel von der Insel Poel nach Steffenshagen eine ganze Reihe talentierter Pferde in Beritt bekommen, die immer für Siege gut sind. Zuletzt kam er mit 21 internationalen Platzierungen von einer Turnierserie aus Ciekocinko (Niederschlesien) zurück und gewann wenige Tage später auch den Großen Preis von Rehna am 2. Juniwochenende. Neunmal konnte er sich im Vorjahr auf heimischem Terrain platzieren.

Sechs Prüfungen müssen in diesem Jahr in zwei Abteilungen geteilt werden. Das ist gemäß Reglement immer dann der Fall, wenn es mehr als 50 Nennungen für eine Prüfung gibt. Das Zwei-Phasen-Springen Klasse M am Samstag hat allein 80 Nennungen. Der Freitag beginnt mit Prüfungen für junge Pferde. Zum Abend hin stehen aber auch schon zwei mittelschwere Springprüfungen an. Am Samstag biete das Programm von Klasse A bis S die ganze Bandbreite an Springprüfungen. Insgesamt gibt es an diesem Tag 14 Entscheidungen, inklusive des traditionellen Barrienspringens. Am Finaltag gibt es zehn Entscheidungen, mit dem Großen Preis von Dersekow als abschließendem und sportlichem Höhepunkt. Über die zeitlichen Abläufe informieren wir Sie.

Auch ein attraktives Kulturprogramm wird es am Samstagabend wieder geben. Beim Reiterball legen die DJ’s Dr. Cult & Alex Megan auf. (Franz Wego)