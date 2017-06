Die 48. Pferdesporttage in Wusterhusen beginnen

(Wusterhusen) "Es ist angerichtet", pflegt man zu sagen, wenn die Vorbereitungen für ein Ereignis abgeschlossen sind. "Abgeschlossen sind die Vorbereitungen zu unsere Turnier am kommenden Wochenende zwar nicht, weil es mit den Details bis zur letzten Stunde geht", sagt Katrin Schlönvogt, die mit ihrem Mann Carsten das Reitturnier in Wusterhusen leitet, der aber selbst derzeit noch durch einen Unfall gehandicapt ist. Und weiter: "Dressur- und Springplatz sind gleichwohl auf Vordermann gebracht worden. Gespannt sind wir, wie sich der neue Boden auf dem Dressurviereck auswirkt."

Es ist bereits die 48. Pferdesportveranstaltung im 50. Jahr des Bestehens des Vereins und seiner Vorläufer, die am Wochenende stattfindet. "Im September wollen wir das Vereinsjubiläum ganz groß feiern", hören wir weiter von Katrin Schlönvogt, die in diesen Jahr in der Vorbereitung eine besondere Last zu tragen hat. Mit 160 Mitgliedern zählt der Verein zu den größten Pferdesportorganisationen im Land.

Zu den Reitern des Gastgebers Wusterhusen gehört auch die 21-jährige Pia Bertram die mit Mister Twister und Captain Jack Sparrow punkten möchte (hier beim Turnier 2016 in Wusterhusen mit Sir Lindos). Foto: Jutta Wego

Das Turnier beginnt am Samstag um 8.00 Uhr auf dem Springplatz mit drei Konkurrenzen der Klasse A. Die erste ist ein Stilspringen für Nachwuchsreiter, das zum Jugend-Springcup des Landkreises Vorpommern-Greifswald gehört. Auch den Turniereinsteigern ist am Samstag ein Springwettbewerb gewidmet der um 12.00 Uhr beginnt. Sport und Show lösen einander ab, dafür sind die Wusterhusener Reitturniere bekannt und deshalb werden sie von Besuchern auch so gern angenommen. Der 1. Showblock beginnt Samstag um 13.00 Uhr mit einer Pferdezuchtdemonstration - Stuten präsentieren ihre Fohlen.

Der Landesverband fördert in diesem Jahr das Stilspringen besonders, um die Reitqualität zu verbessern. Ein Stilspringen der Klasse L ab 13.30 Uhr ist Ausdruck dafür. Danach folgt schon der 2. Showbloch der den Titel "Generationen-Reiten" trägt, lassen Sie sich überraschen. Zwei Abteilungen Punktespringen Klasse L folgen ab 15.30 Uhr, bevor es um 17.45 Uhr zum sportlichen Höhepunkt des Tages kommt, ein Springen der Klasse M.

Auch auf dem Dressurviereck geht es um 8.00 Uhr mit zwei A-Dressuren los, von denen die zweite zum Jugend-Dressurcup des Landkreises Vorpommern-Greifswald gehört. Dem Führzügelwettbewerb um 12.00 Uhr schließt sich um 12.45 Uhr eine weitere A-Dressur an, der 15.30 Uhr zwei Wettbewerbe für die Einsteiger in den Dressursport folgen. Am Sonntag ertönt das 1. Startsignal auf dem Dressurviereck um 9.15 Uhr für Ponyreiter, dem um 10.00 Uhr zwei weitere Wettbewerbe für junge Reiter folgen. Junge Dressurpferde treten um 12.30 Uhr in Aktion bevor ab 14.00 Uhr zwei L-Dressuren den sportlichen Höhepunkt auf den Dressurviereck einläuten.

Junge Springpferde eröffnen am Sonntag ab 8.00 Uhr das Programm auf dem Springplatz mit einer A und L Prüfung. Dazwischen gibt es ab 8.45 Uhr ein Stilspringen der Klasse A. Den zwei Abteilungen A-Springen ab 10.45 Uhr folgt um 13.00 Uhr ein weiterer Stilspring-Wettbewerb. Ab 13.30 Uhr können sich die Besucher über den 1. Showblock freuen, wenn Viererzüge und Tandem-Reiter den Platz einnehmen. Dem Wertungsspringen der L-Serie für den VG-Springcup um 14.00 Uhr folgt um 15.30 Uhr der 2. Showblock mit vielen Voltigierkindern, die den Verein kennzeichnen. Tages- und sportlicher Höhepunkt zugleich ist der Große Preis von Wusterhusen, der um 16.15 Uhr mit einem M-Springen beginnt.

Rund 175 Reiter werden mit etwa 550 Starts den Sport der 25 Programmpunkte präsentieren. Für die Kinder der Besucher haben die Veranstalter wieder ein buntes Programm mit Ponyreiten, Kutschfahrten, Hüpfburg, Basteln, Kinderschminken und Mini-Hindernis-Parcours vorbereitet. Infos gibt es auch auf der Homepage www.reitverein-wusterhusen.de. (Franz Wego)