Global Jumping Berlin – Fünf Sterne treffen Kinderlachen

Berlin - Wenn das GLOBAL JUMPING BERLIN vom 28. bis 30. Juli 2017 für drei Tage Weltklasse-Reitsport mit den Besten der Weltrangliste, Olympiasiegern, Welt- und Europameistern sowie Weltcup-Gewinnern in die Hauptstadt lockt, wird der rote Teppich im Sommergarten unter dem Berliner Funkturm auch für die Kleinsten ausgerollt - zumindest sprichwörtlich. Kinder sollen sich beim exquisiten Fünf-Sterne-Event wohl fühlen, Spaß haben und werden herzlich eingeladen, Ponys hautnah zu erleben. Das hat sich der PM-Ponyspaß präsentiert von Pferde für unsere Kinder e.V. auf die Fahne geschrieben.

Die so genannten Persönlichen Mitglieder (PM) der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V. (FN), dem Dachverband des deutschen Reitsports, laden während des gesamten Turniers die Kleinen und Kleinsten zum PM-Ponyspaß ein. In der herrlichen Ausstellung aus strahlend weißen Pagodenzelten auf dem Turniergelände liefert diese Aktion eine tolle Gelegenheit für Kids, in Kontakt mit den liebenswürdigen Vierbeinern zu treten. Es werden die Themen Fütterung sowie Pflege der Ponys und Pferde behandelt. Zudem dürfen die Kinder einmal erleben, wie es sich anfühlt, auf einem echten Pony zu sitzen. Und es gibt die Möglichkeit, sich in einer Mal-Ecke kreativ auszutoben. Wer von den Kids mehr Action braucht, kann in einem kleinen Parcours selbst über die Hindernisse hüpfen.

Einen besonderen Clou gibt es am Turnierfreitag, dem 28. Juli. Der ist nämlich als offizieller Kindertag des GLOBAL JUMPING BERLIN ausgeschrieben. Hier werden zahlreiche integrative Kindergärten aus Berlin eingeladen, um den Tag bei aufregendem Springsport und abwechslungsreichem Ponyspaß-Programm im Sommergarten unter dem Berliner Funkturm zu verbringen. Interessierte Kindergärten können sich übrigens über eine Mail an Franziska Wulfsberg von Pferde für unsere Kinder e.V. (wulfsberg@pferde-fuer-unsere-kinder.de) auch noch einladen lassen.

Der Kontakt zu Pferden ist für Kinder überaus wertvoll, das ist wissenschaftlich belegt. Aber gerade in Metropolen wie es Berlin nun mal ist, wird es für Kinder und Jugendliche enorm schwierig, mit Ponys und Pferden in Kontakt zu treten. Diesem Umstand entgegenzuwirken widmet sich der Verein "Pferde für unsere Kinder e.V.". Dabei geht es darum, die Schwelle zum Erstkontakt zwischen Kindern und Pferden zu überwinden und den Zugang mit ganz konkreten Aktionen in ganz Deutschland zu fördern - so auch beim GLOBAL JUMPING BERLIN.

Infos zu "Pferde für unsere Kinder e.V." finden Sie unter www.pferde-fuer-unsere-kinder.de

Tickets für GLOBAL JUMPING BERLIN

Sind im Vorverkauf bei Ticketmaster.de, Telefon 01806 - 999 0000 erhältlich.

Karten gibt es außerdem über die Karten-Rufnummer (01805) 119 115 bei EN GARDE Marketing GmbH (MO.-FR., 9:00 - 13:00 Uhr).

