Vier Tore Stadt Neubrandenburg im Reitsportfieber

(Neubrandenburg) Am Samstag beginnt das traditionelle Reiterfestival auf der geräumigen städtischen Anlage an der Weitiner Straße in Neubrandenburg. In diesem Jahr sind die Starterlisten nicht ganz so überladen, so dass es ein beschauliches Reiterfest werden kann, ohne dass in jeder Prüfung Zeitdruck herrscht. "Es freut uns natürlich, wenn die Reiter gern bei uns reiten. Das ständige Treiben, damit uns die Zeit nicht aus dem Ruder läuft, ist aber auch anstrengend. Das ist in diesem Jahr nicht zu befürchten", sagt Turnierleiter und Vereinsvorsitzender Ernst Hofert.

Los gehen die Prüfungen auf dem Springplatz am Samstag um 8.30 Uhr. Die jungen Springpferde beginnen mit einer Springpferdeprüfung Klasse A, bevor die Amateurreiter über 40 Jahre um 10.15 Uhr in einem A-Springen an den Start gehen. Danach sind nochmal die jungen Springpferde mit einer L-Prüfung ab 11.30 Uhr an der Reihe. Am Nachmittag um 12.45 Uhr treten die Reiter zu einem Punktespringen Klasse A an. Danach steigern sich die Anforderungen über ein L-Springen das mit Stechen ausgeschrieben ist (Beginn 14.15 Uhr), hin zu zwei mittelschwere Springprüfungen. Das erste beginnt um 16.30 Uhr und um 17.15 Uhr folgt das Punktespringen, das im vorigen Jahr in der Region blieb und an Steffi Rauschenberg (Zirzow) ging.

Auch die 16-jährige Marie Matsche (auf dem Foto mit Champion) und ihre Zwillingsschwester Nele sind in ihrer Heimatstadt Neubrandenburg beim diesjährigen Reiterfestival wieder dabei. Foto: Jutta Wego

Auch Dressur wird am Samstag bereits mit zwei L-Dressuren geritten. Die erste beginnt um 12.30 Uhr (Aufgabe L3), die Zweite (L5) ist für 14.00 Uhr vorgesehen. In beiden Prüfungen ist Ralf Voß aus Ritzerow der Titelverteidiger, der die Prüfungen im Vorjahr mit dem achtjährigen Leclair der aus familieneigener Zucht gewann.

Am Sonntag geht es auf beiden Plätzen um 8.00 Uhr los. Die Dressurreiter starten mit zwei A-Dressuren, die ebenso wie die L-Dressuren zu den Wertungsprüfungen für die Kreismeisterschaft des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte zählen. Auch die anschließende Dressurreiterprüfung, die um 12.30 Uhr beginnt, gehört dazu, die außerdem eine Wertungsprüfung für den Nürnberger Burg-Pokal der Junioren ist. Nach dem Führzügel-Wettbewerb für die Jüngsten (Beginn 14.00 Uhr), gibt es eine weitere Dressurreiterprüfung, bevor es um 15.30 Uhr mit einer L-Dressur auf Kandare zum sportlichen Höhepunkt auf dem Dressurviereck kommt, das unmittelbar an den großzügigen Springplatz angrenzt, mit einer Baumgruppe von diesem getrennt.

Auch die Springreiter starten am Sonntag um 8.00 Uhr mit zwei Abteilungen A-Springen, denen um 12.00 Uhr zwei weitere folgen, die mit Stechen ausgeschrieben sind. Dazwischen gibt es ab 10.30 Uhr ein L-Springen. Sportliche Höhepunkte sind auch am Sonntag zwei mittelschwere Springprüfungen. Das erste beginnt um 15.00 Uhr, das im vorigen Jahr ebenfalls Steffi Rauschenberg gewonnen hat. Im Großen Preis (Beginn 16.30 Uhr), der in einer Siegerrunde entschieden wird, lieferten sich im Vorjahr, wie schon im M-Springen davor, Steffi Rauschenberg und Maximiliane Hoffschildt ein packendes Finish, die beide in Zirzow zu Hause sind. Im ersten M-Springen des Tages war "Maxi" Hoffschildt Steffi noch unterlegen und wurde Zweite. Im Großen Preis drehte die 35-Jährige den Spieß um und siegte auf Crystal Rose.

Allein dieses Duell, das es in diesem Jahr wieder geben könnte weil beide für das Reiterfestival gemeldet haben, garantiert am kommenden Wochenende an der Weitiner Straße spannende Wettkämpfe. Hinzu kommt die starke Crew aus Polzow, die selten ohne Sieg nach Hause fährt. Der Rügener Leistungsträger Hannes Prehl, der aus Angermünde kommend wieder auf seine Heimatinsel zurückgekehrt ist, Ramona Schilloks aus Güstrow, oder Nachwuchsreiter wie die Neubrandenburger Zwillinge Marie und Nele Matschke, Elisa Brocks und Hanna Schankat (beide Tenze), die besonders in den letzten Wochen mit Siegen auf sich aufmerksam gemacht haben und viele andere sind Garanten für spannenden Sport.

Die Rundumversorgung für Besucher und Reiter sichern zahlreiche Verkaufsstände. Auch der Reitsporthandel ist auf dem Turnierplatz an der Weitiner Straße vertreten. (Franz Wego)