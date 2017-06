Elf polnische Reiter bereichern das Springreiterchampionat in Torgelow

Torgelow - Das 18. Torgelower Springreiterchampionat bekommt in diesem Jahr neben schwarz-rot-gold die Farben rot-weiß hinzu. "Wir hatten Anfragen aus unserer Nachbarregion Polen, die gern zu uns kommen wollten. Daraufhin haben wir ihnen die Ausschreibung geschickt und wir freuen uns, dass nun, in Zusammenarbeit mit der Kommunalgemeinschaft Pommerania e.V., elf Reiter aus Polen ihr Kommen signalisiert haben", sagt Hannelore Kaeding, die das beliebte Turnier gemeinsam mit ihrem Mann Eckhard organisiert und die gute Seele in der Organisation ist. "Eine tolle Sache und es belebt die familiär geprägte Veranstaltung", freut sich auch Parcourschef Franz Wego. Pommerania e.V. fördert in seinem Arbeitsgebiet die grenzüberschreitende Entwicklung in den Bereichen Infrastruktur, Wirtschaft, Kultur und anderen gesellschaftlichen Aufgaben.

Das Meldeergebnis sieht gut aus. 110 Springreiter, 20 mehr als 2016, haben mehr als 450 Startplätze angemeldet. Es zwingt dazu etwas früher anzufangen als ursprünglich geplant. Los geht es am 1. Tag um 8.00 Uhr. Der Samstagvormittag ist den jungen Springpferden vorbehalten, bevor es ab 11.00 Uhr über drei Konkurrenzen der Klasse A zum Zeitspringen der Klasse L geht, das um 14.15 Uhr beginnt. Die beiden Hauptprüfungen des 1. Tages sind ein Zwei-Sterne-Springen der Klasse M (Beginn 16.00 Uhr) und das Springen der schweren Klasse ab 17.00 Uhr. Der 1. Tag klingt um 18.00 Uhr mit einem Springen für Turniereinsteiger aus.

Zu den erfolgreichsten Teilnehmern gehört im vorigen Jahr Ramona Schilloks aus Güstrow, die zwei Springen gewann und im Großen Preis mit Cenny (Foto) Vierte wurde.

Foto: Jutta Wego

Am Sonntag ertönt das erste Startzeichen in einem Zwei-Sterne A-Springen um 8.30 Uhr. Dem folgen ab 9.45 Uhr zwei L-Punktespringen. An diesem Tag stehen allein drei M-Springen auf dem Programm. Das erste ist ab 11.45 Uhr eine Springpferdeprüfung für 5- bis 7-jährige Pferde. Danach gibt es ab 12.30 Uhr ein Youngster Springen für 6- bis 8-jährige Pferde bevor um 14.00 Uhr ein offenes M-Springen mit 40 Meldungen beginnt. In der Umbaupause zum Großen Preis präsentieren sich um 15.15 Uhr die jüngsten Reiter in einem Führzügel-Wettbewerb.

Der Große Preis, ein Springen der schweren Klasse, wird in einer Siegerrunde entschieden. Möglicherweise wird es in diesem Jahr einen neuen Sieger geben, weil der Titelverteidiger Christoph Lanske (Steffenshagen) bisher noch nicht gemeldet hat. Gleichwohl werden mit Anna Ebel-Jürgens und ihr Onkel Olaf Jürgens (beide Polzow), Stefan Hentschel (Groß Vielen), Sandra Nörenberg (Cramon), Hannes Prehl (Altkamp), Ramona Schilloks (Güstrow) und der Silbermedaillengewinner der Hallen-Landesmeisterschaft, Silvio Wascher (Papenhagen) echte Hochkaräter am Start sein, die allesamt für den Sieg gut sind.

"Wir bewundern Eckhard und Hannelore, wie sie sich Jahr für Jahr für das Turnier in unserer Region einsetzen und in den letzten Jahren immer wieder mit Neuerungen aufwarteten. Obwohl sie persönlich kaum etwas anderes davon haben als Arbeit. Dafür an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön im Namen der Reiter", sagt Olaf Jürgens aus Polzow, der dem Turnier mit seiner Familie seit Jahren die Treue hält. Fest an der Seite von Eckhard Kaeding steht auch Torgelows Bürgermeister Ralf Gottschalk, der bisher kein Jahr ausgelassen hat, dem Turnier einen Besuch abzustatten. "Ich habe in meinem Leben Schicksalsschläge erlebt, kann mich aber immer noch an schönen Pferden erfreuen. Solange es meine Gesundheit zulässt, und mir unsere kleinen und mittleren Unternehmen in der Region, sowie die Stadtverwaltung die Treue halten, werde ich das Turnier fortführen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil es Hannelore und mir auch Freude macht, wenn alles gut läuft und der Zuspruch stimmt", sagt Eckhard Kaeding. Und weiter: "In diesem Jahr freuen wir uns besonders darüber, dass es uns gelungen ist polnische Reiter zu gewinnen." (Franz Wego)