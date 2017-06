Kreismeisterschaft Vorpommern-Rügen ruft die Reiter nach Poseritz

(Poseritz) "Wir haben alles vorbereitet, die Reiter können kommen", sagt Thomas Krimmling, Leiter des Reitturniers in Poseritz auf der Insel Rügen das am Freitag um 14.00 Uhr beginnt. 190 Reiter haben mehr als 750 Startplätze für die 26 ausgeschriebenen Prüfungen und Wettbewerbe angemeldet. Nachdem das Nennungsergebnis bereits im vorigen Jahr deutlich anstieg, ist das nochmal eine Steigerung um 50 Meldungen. Ein deutliches Zeichen dafür, dass die Reiter das Turnier auf der Waldlichtung an der Landstraße 29 aus Richtung Gustow kommend gern annehmen.

In diesem Jahr kommt hinzu, dass in Poseritz die Kreismeisterschaften des Landkreises Vorpommern-Rügen im Dressur- und Springreiten ausgetragen werden, was das Turnier für Reiter und Besucher zusätzlich attraktiv macht. In je zwei Altersklassen (U21 und Ü22) sind Titel im Dressur- und Springreiten zu vergeben. Für Junioren gibt es außerdem einen Titel im Kombinierten Wettbewerb aus Dressur und Springen.

Im vorigen Jahr siegreich in einer Springpferdeprüfung auf Greta (Foto) und mit insgesamt 12 Platzierungen erfolgreichste Reiterin in Poseritz, möchte die 24-jährige Paulin Gramenz aus Sagard auch in diesem Jahr vorn mitmischen. Foto: Jutta Wego

Gespannt darf man sein, ob Lars Köhler aus Neddesitz, Träger des Goldenen Reitabzeichens, der sich zwar aus dem ganz großen Sport zurückgezogen hat, der Hattrick gelingt, den Großen Preis zum dritten Mal infolge zu gewinnen. Wer ihn am Pfingstsonntag in Elmenhorst bei Grimmen erlebte, wo er in spektakulärer Weise mit Woody den Großen Preis gewann, wird keinen Zweifel haben, dass ihm das gelingen könnte. "Ich setze Woody, der inzwischen 15 Jahre alt ist, nur noch ganz gezielt in den großen Springen der ländlichen Turniere ein. Er dankt es mir mit seinem großen Kämpferherz", sagt der 27-jährige Rüganer. Größte Konkurrenz bekommt er mit Hannes Tremp (Altkamp), Romy Bischoff (Zirkow) und Paulin Gramenz (Sagard) von der Insel selbst. Der 19-jährige Florian Villwock aus Tempel, der für die RSG Wöpkendorf reitet und sich in sehr guter Form befindet, könnte jedoch allen einen Strich durch die Rechnung machen.

Das Turnier beginnt am Freitag um 14.00 Uhr auf dem Dressur- und Springplatz mit Prüfungen für junge Pferde. An den beiden anderen Tagen ertönen die Startzeichen für die ersten Reiter in beiden Disziplinen um 8.00 Uhr. Während am Samstag vorwiegend Wettbewerbe für Turniereinsteiger sowie A- und L-Prüfungen auf dem Programm stehen (mit einem L-Springen ab 16.15 Uhr als sportlichem Höhepunkt), ist der Sonntag den höheren Prüfungen vorbehalten.

Zwei L-Dressuren ab 9.45 Uhr bzw. 12.15 Uhr sind am Sonntag die höchsten Prüfungen auf dem Dressurviereck. Der Tag für die Dressurreiter beginnt um 8.00 Uhr mit einer A-Dressur. Auf dem Springplatz ist ab 8.00 Uhr ein Stilspringen für Nachwuchsreiter die erste Prüfung, der um 9.15 Uhr ein L-Springen mit Stechen folgt. Zwei M-Springen, das erste um 13.15 Uhr, sind die sportlichen Höhepunkte. Der Große Preis, ein Zwei-Sterne-Springen Klasse M, ist nach dem Aufmarsch zur Kreismeisterehrung um 14.30 Uhr vorgesehen. Damit jedoch ist noch nicht Schluss. Um 15.30 Uhr stellen sich in einem Korso die Rügener Zweispänner vor, die im Anschluss bei einem Geschicklichkeitsfahren zum "Preis der Besten" und zur Ermittlung des Rügen-Meisters antreten. Um 17.00 Uhr gibt es zum Abschluss noch ein sehr interessantes Glücksspringen.

"Unsere Mitglieder und Helfer haben viel gearbeitet, um den Reitern und Besuchern wieder ein gutes Turnier anbieten zu können", sagt Thomas Krimmling. "Besonders dankbar bin ich unseren Sponsoren, allen voran der Agrarprodukt und Landwirtschaft GmbH Poseritz, dem Autohaus Witthaus aus Stralsund und dem Landtechnikproduzent John Deere HAST, die uns seit Jahren die Treue halten." Kinder können sich wieder auf das beliebte Ponyreiten freuen und für das leibliche Wohl ist reichlich gesorgt. (Franz Wego)