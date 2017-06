Die 48. Pferdesporttage in Wusterhusen rücken näher

(Wusterhusen) Das 48. Reitturnier vom 17. bis 18. Juni in Wusterhusen, das im 50. Jahr des Bestehens des organisierten Pferdesports im Ort stattfindet, ist in Sichtweite. "Wir befinden uns gegenwärtig in der heißen Phase der Vorbereitungen", sagt Vereinsvorsitzende Katrin Schlönvogt. Diese wird in diesem Jahr erschwert, weil Carsten Schlönvogt, der Ehemann von Katrin, sich ausgerechnet jetzt eine Verletzung zugezogen hat. Die Reitsporttruppe in Wusterhusen ist aber so stark, dass sie diesen teilweisen Ausfall verkraften werden. Es gibt in Wusterhusen insgesamt ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl. Das spürt man bei den Turnieren Jahr für Jahr immer wieder.

Gleichwohl liegt die Hauptlast und das strategische Vordenken bei Katrin Schlönvogt, die es auch bedauert, dass ihre Tochter Miriam diesmal zu Hause nicht als Dressurreiterin an den Start gehen kann, weil sie zeitgleich an einer Qualifikationsprüfung zur Dressur Chance 2017 in Neubrandenburg teilnehmen muss. Die Erfolgskurve der 15-Jährigen geht in diesem Jahr ganz steil nach oben. Mit der Stute Patricia, von ihre Mutter ausgebildet, hat die talentierte Reiterin allein im Monat Mai sechs L-Dressur gewonnen und wurde einmal Zweite.

Olaf Jürgens aus Polzow gehörte im vorigen, als in Wusterhusen auch die Kreismeister-schaften ausgetragen wurden, mit Boritas Bay zu den erfolgreichsten Springreitern.

Foto: Jutta Wego

Kein Jahr in Wusterhusen ohne Neuerungen. Besonders Dressurreiter können sich in diesem Jahr auf verbesserte Bedingungen freuen. "Wir sind gerade dabei, das Dressurviereck neuzumachen. 10 cm Boden wurden abgetragen und mit Sieb Gut wieder aufgefüllt", unterrichtete uns Katrin Schlönvogt. Das Programm der beiden Turniertage ist auch in diesem Jahr wieder sehr vielfältig. Sport und Show lösen sich an den Nachmittagen ab. Höhepunkt des Rahmenprogramms dürfte in diesem Jahr ein Segways-Parcours sein.

Auch Zuchtdemonstrationen wird es ebenso wieder geben wie Fahren in verschiedener Anspannung und natürlich die Auftritte der vielen Voltigiergruppen, für die Wusterhusen bekannt ist. Je zehn Wusterhusener Voltis trainieren gegenwärtig in Gerdeswalde-Horst und in Leist auf dem Reiterhof Spierling. Conny Tietz und Mary Rosolski (ehemals Gottwald) sind mit ihrer Gruppe und Pferd umgezogen, möchten aber weiterhin zum ZRFV Wusterhusen gehören (was den angesprochenen Zusammenhalt unterstreicht) und werden sich natürlich auch beim diesjährigen Turnier im Showblock präsentieren.

Rund 175 Reiter werden mit etwa 550 Starts den Sport der 25 Programmpunkte präsentieren, unter denen zwei M-Springen die sportlichen Höhepunkte sind. Drei Prüfungen müssen aufgrund der hohen Nennungszahl, die den Schwellenwert von 50 Nennungen überschritten haben, in zwei Abteilungen geteilt werden. Los geht es an beiden Tagen um 8.00 Uhr. Über die genauen Zeitabläufe halten wir Sie auf dem Laufenden. Für Kinder gibt es wieder ein buntes Programm mit Ponyreiten, Kutschfahrten, Hüpfburg, Basteln, Kinderschminken und Mini-Hindernis-Parcours. Infos gibt es auch auf der Homepage www.reitverein-wusterhusen.de. (Franz Wego)