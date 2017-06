Für das Reiterfestival in Neubrandenburg beginnt die heiße Phase

(Neubrandenburg) Am 29. April stand der Reitplatz an der Weitiner Straße in der "Vier Tore Stadt" Neubrandenburg zur Saisoneröffnung schon einmal im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Nun rüsten sich die Mitglieder des Reitsportvereins Vier Tote Neubrandenburg für das traditionelle Sommerturnier, das am 17. und 18. Mai stattfindet.

"Wir haben in diesem Jahr nicht ganz so viele Nennungen wie in den Vorjahren, als man uns fast umlief. Mit gut 500 Startplatzreservierungen von 160 Reitern ist alles überschaubar und wir können mit einem ruhigen harmonischen Turnierablauf rechnen, was auch unseren Besuchern entgegen kommt. Diese wollen nicht unbedingt Prüfungen mit 70 bis 100 Starter-Paaren sehen", sagt Turnierleiter Ernst Hofert. Der 61-Jährige geht mit seinem neunjährigen Aviano II Grande selbst an den Start und kann in diesem Jahr schon auf fünf Erfolge zurückblicken.

Zu den Favoritinnen in den M-Springen gehört die 35-jährige Maximiliane Hoffschildt aus dem benachbarten Zirzow, die im vorigen Jahr den Großen Preis auf Crystal Rose gewann.

Gleichwohl sind besonders die Basisspringprüfungen zahlenmäßig gut besetzt. Das Zwei-Phasen-Springen Klasse A, das am Sonntag um 8.00 Uhr beginnt und ein weiteres das um 12.00 Uhr beginnt, müssen deshalb in zwei Abteilungen geteilt werden. Das ist nach den Regeln immer dann der Fall, wenn es mehr als 50 Nennungen für eine Prüfung gibt. Sehr überschaubar sind dagegen in diesem Jahr die mittelschweren Springen. Für den Großen Preis gibt es 20 Meldungen. Die dort startenden sind aber Hochkaräter. So hat das Polzower Dreigestirn Gesine, Olaf und Sohn Ludwig Jürgens ebenso Siegchancen wie Hannes Prehl (Altkamp/Rügen), Susan Nörenberg (Cramon), Maximiliane Hoffschildt und Steffi Rauschenberg (beide Zirzow), Ramona Schilloks (Güstrow), Hanna Schankat (Kleverhof) oder Charlotte Scheibler (Poppendorf). Alle waren in diesem Jahr schon mehrfach siegreich.

Eine leistungsstarke Abordnung entsendet der Pferdesportclub Tenze bei Teterow. Alle Mitglieder fallen nicht nur durch erfolgreiches, sondern auch durch stilistisch gutes Reiten auf. Immer für einen Sieg gut sind auch die Reiter aus Groß Vielen. Erfolgreiche Vielseitigkeitsreiter wie Malin Hansen-Hotopp aus Gransebieth bei Grimmen oder Jule Christin Gürgens von der Insel Usedom haben ebenfalls ihr Kommen signalisiert. In der Dressur wollen vor allem Ralf Voß (Ritzerow) und Susanne Voß (Laage) punkten. Sie müssen sich mit Angela Holm und Kathleen Mieth auseinandersetzen, die leistungsstärksten Dressurreiterinnen des Gastgebervereins. Frank Schmidt und Frank Siebeck vertreten zusammen mit Ernst Hofers den Gastgeber in den Springprüfungen.

Insgesamt kommen 20 Prüfungen und Wettbewerbe zur Austragung. Vier mittelschwere Springprüfungen sind die sportlichen Höhepunkte auf dem Springplatz. Ihnen gegenüber stehen inklusive Teilung acht Konkurrenzen in den Klassen A und L gegenüber, hinzukommen zwei Springprüfungen für junge Pferde. Auf dem Dressurviereck werden drei L-Dressuren und zwei in der Klasse A ausgetragen, ergänzt durch zwei Dressurreiterprüfungen.

Der Kreispferdesportbund (KPSB) Mecklenburgische Seenplatte nutzt das beliebte Turnier als Station für Wertungsprüfungen zur Kreismeisterschaft. Den Altersklassen Junioren (U18), Junge Reiter (U21), Reiter (Ü22) und Senioren (Ü40) stehen dazu in der Dressur und im Springen je zwei Prüfungen zur Verfügung. Außerdem macht der "Nürnberger Burg-Pokal der Junioren in MV" mit einer Dressurreiterprüfung in Neubrandenburg Station. Auch eine Qualifikationsprüfung zur "Dressur Chance 2017" wird es wieder geben. Pferdefreunde sollten sich den Turniertermin notieren. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Über die genauen Zeitabläufe halten wir Sie auf dem Laufenden. (Franz Wego)