Auf nach draußen - Pferdefestival Redefin eröffnet internationale Saison

Redefin - Der Mai ist Pferdefestival-Zeit in Redefin: Vom 12. - 14. Mai sorgt das Festival auf dem Landgestüt Redefin für den Start in die internationale Saison im Pferdeland Mecklenburg-Vorpommern. Von Freitag bis Sonntag stehen Spring- und Dressursport pur im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und schaffen einen wunderbaren Treffpunkt für Pferdesportfreunde und solche, die es werden wollen.

Drei große Faktoren machen den Reiz des Pferdefestivals Redefin aus: Das CSI - also die internationalen Springprüfungen auf dem großen Platz vor dem Portal des Reithauses, die nationalen Dressurprüfungen auf dem Viereck im Park des Landstallmeisterhauses und mitten auf der Anlage der Treffpunkt Ausstellung. Sport erleben, ganz dicht an Reiter und Pferde herankommen, in der Ausstellung bummeln und shoppen, Freunde und Bekannte treffen oder einfach ganz entspannt im Liegestuhl am Abreiteplatz mit Blick auf das renovierte Landstallmeisterhaus und den Park die Atmosphäre genießen - all das ist typisch für das Pferdefestival Redefin…

Vergnügen auf vier Beinen - kleine Gäste

Erstmals sind ganz besondere vierbeinige Gäste beim Pferdefestival Redefin 2017 dabei: Dog-Agility ist das Stichwort und kommt als Show am Samstagnachmittag auf den Platz vor dem Portal des Reithauses. Dahinter verbirgt sich die sportlich-heitere Variante des Hundesports. Wenn Zwei- und Vierbeiner über Hürden springen, Hunde fröhlich Slalom laufen oder durch Tunnel fegen, dann ist gute Laune bei den Zuschauern garantiert. Die Dog-Agility Show mit kleinen und großen Hunden kommt aus Mecklenburg-Vorpommern und ist erstmals Bestandteil des Programms beim Pferdefestival Redefin.

Sportliche Relevanz

Das erste große Pferdesportereignis in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Drei-Sterne-Ereignis mit drei Weltranglistenspringen. Insgesamt geht es an den drei Turniertagen um 155.000 Euro Preisgeld in beiden Disziplinen. Der Etat des Pferdefestivals Redefin mit seinen 29 Prüfungen beläuft sich auf 610.000 Euro. Glanzlichter im Programm sind im Springen die Rankingprüfungen, also der Große Preis der Deutschen Kreditbank AG und das Finale der Mittleren Tour im Preis des Landes Mecklenburg-Vorpommern - MV tut gut - am Sonntag, sowie das Championat von Lübzer am Samstagnachmittag. Dazu gesellen sich die Prüfungen der Kleinen Tour und der Youngster-Tour. Das ermöglicht es den

internationalen Teilnehmern, viele Pferde unterschiedlichen Ausbildungsstandes zu reiten und Touren auch zu wechseln.

Dressurfans…

….dürfen sich auf Qualität ab fünf Jahren aufwärts freuen. Das Pferdefestival Redefin ist Standort der Qualifikationen zu den DKB-Bundeschampionaten der jungen Dressurpferde, Station des Nürnberger Burg-Pokals (7- bis 9-jährige Pferde) und der klassischen großen Championatsprüfungen wie dem Grand Prix - Lavazza Preis - und dem Grand Prix Special - Preis der aldrip und des Helenenhofs. All das gibt es von Freitag bis Sonntag im wunderschönen Park des Landstallmeisterhauses.

Tickets als Ostergeschenk?

Wer das erleben will, kann sich freuen, denn Stehplätze gibt es zum Nulltarif, lediglich für Tribünenplätze werden Tickets verkauft, solange der Vorrat reicht. Die überdachten Sitzplätze gibt es am Freitag für 10€ und am Samstag und Sonntag für je 15€. Eine Tribünen-Dauerkarte ist für 32 € erhältlich.

Sichern Sie sich hier Ihre Tribünenkarten: Mail: tickets@schockemoehle.de, Telefon: 05492-808-262

Informationen zum Pferdefestival Redefin 2017, Impressionen, Nachrichten und Details zu Preisen und Plätzen gibt es im Internet unter: www.pst-marketing.de. Ganz einfach finden Sie die Veranstaltung unter #PferdefestivalRedefin .