PM-Seminar mit Georg-Christoph Bödicker am 5.4.17 in Polzow

Der gute Sprung - die Basics vom Aufwärmen bis in den Parcours

Thema: Der gute Sprung - die Basics vom Aufwärmen bis in den Parcours mit Georg-Christoph Bödicker

Datum: 5. April 2017, Beginn: 18 Uhr

Ort: Reitsportverein Polzow, Reitanlage Martin Jürgens, 17309 Polzow

Lerneinheiten: 2 LE (Profil 4)

Kosten: PM 15 Euro, Nicht-PM 25 Euro und Kinder bis 12 Jahre/PM bis 18 Jahre kostenlos

verbindlicher Anmeldeschluss: 29. März 2017

Inhalt: Freude und Begeisterung am Springreiten - das sind die Grundvoraussetzungen, die durch gute Vorbereitung und ein zielgerichtetes, regelmäßiges Training zum Erfolg führen. Doch wie bereitet man sich eigentlich gut vor? Welche Anforderungen stellt Springreiten an den Reiter und das Pferd? Wann ist es ein guter Sprung? Welcher Trainingsaufbau ist der Passende? Von der grundlegenden dressurmäßigen Arbeit, die sowohl auf den Reiter als auch auf das Pferd eine positive und unterstützende Auswirkung hat, über das Springen von Einzelhindernissen bis hin zu Kombinationen, Hindernisfolgen und einem ganzen Parcours gibt dieses Seminar einen Einblick in das Training von Springreitern und -pferden. Georg-Christoph Bödicker, langjähriger Trainer, Richter und internationaler Parcourschef, demonstriert anhand verschiedener Reiter-Pferde-Paare die Entwicklung von der dressurmäßigen Arbeit bis hin zum erfolgreichen Parcours. Mehr lesen...

