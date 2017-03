Timmendorfer Reiter bereiten ihr 22. Inselturnier vor

Timmendorf - Der Pferdesport auf der Insel Poel hat besonders in den letzten Jahren deutlich an Dynamik gewonnen. Fester Bestandteil sind die jährlichen Inselturniere in der Timmendorfer Reithalle der Familie Plath, die der Reit-, Fahr- und Sportverein (RFSV) Insel Poel e.V. organisiert. In diesem Jahr gibt es eine Woche vor Ostern vom 7. bis 9. April die 22. Auflage.

"Wir kommen allmählich in die heiße Phase der Vorbereitung. Unser Team ist gut eingespielt und jeder weiß was er zu tun hat, damit das Turnier ein Erfolg wird", sagt Turnierleiter André Plath. Und weiter: "Den Erfolg sichern aber vor allem unsere zahlreichen Partner, Gönner, Mäzene und Sponsoren aus der Wirtschaft, die uns nun schon über Jahre mit materiellen und finanziellen Zuwendungen die Treue halten. Ohne diese Unterstützung wäre es nicht möglich eine so große Veranstaltung durchzuführen. Auch das Gemeindeamt der Insel Poel, mit Gabriele Richter an der Spitze, begleitet unsere Veranstaltungen sehr wohlwollend. Allen möchte ich schon jetzt im Namen unseres Vereins meinen Dank aussprechen.

Thomas Kleis ist der Titelverteidiger im Großen Preis der Insel Poel. Die Sponsoren gratulieren: v.l. Dr. Lothar Makowei, Tina Wieck, Bürgermeisterin Gabriele Richter, Gemeindevertretervorsteher Bodo Köpnick. Foto: Jutta Wego

16 Springprüfungen sind für das diesjährige dreitägige Turnier ausgeschrieben. Am Sonntag den 9. April wird es durch zwei Fahrprüfungen ergänzt. Wie in den letzten Jahren auch stehen Kombinierte Hindernisfahren mit Geländehindernissen der Klasse M für Zwei- und Vierspänner auf dem Programm. Diese Prüfungen sorgen stets für großes Publikumsinteresse, zumal die Poeler selbst leistungsstarke Fahrer haben.

Am ersten Turniertag stehen traditionell vorrangig Prüfungen für junge Pferde auf dem Programm. Schließlich bildet der Turnierstall Plath selbst immer wieder talentierte junge Springpferde aus. Am Ende des Tages gibt es ein mittelschweres Springen das im vorigen Jahr der Hausherr André Plath selbst gewinnen konnte. Sehr abwechslungsreich wird der zweite Tag mit L-, M- und dem ersten S-Springen. Bei letzterem handelt es sich um eine Qualifikation zum W. Seineke Partner Pferd Cup, dessen Finale im Januar 2018 beim Weltcup Turnier in Leipzig stattfindet. Für den Gadebuscher Thomas Kleis, der stets zu den erfolgreichsten Teilnehmern auf der Insel gehört, gab es in diesem Springen 2016 einen Doppelsieg.

Am Samstag findet auch das Wertungsspringen der Klasse M für den "NWM-Springcup 2017" statt. Lilli Plath, Tochter des Turnierleiters, will hier wieder Punkte sammeln, um ihren Sieg in diesem Cup aus dem Jahre 2016 zu wiederholen. Auf den Turnieren in Rehna und beim Hallenturnier im Oktober in Gadebusch gibt es weitere Wertungsspringen.

Am Finaltag gibt es vier Springprüfungen. Einer der Höhepunkte ist die Qualifikation zur Junior-Future-Tour 2016/2017. In diesem M-Springen können sich Reiter bis 25 Jahre für das Finale im Januar beim Internationalen Hallenturnier in Neustadt-Dosse qualifizieren. Im vorigen Jahr ging Christoph Maack aus Kirch-Mummendorf als Sieger in dieser Qualifikation hervor. Auf Zwei-Sterne-Niveau der Klasse S wird der Große Preis der Insel Poel ausgetragen. In einem spannenden Stechen bezwang im vorigen Jahr Thomas Kleis seinen Schwager Philipp Makowei. Wir halten Sie über den weiteren Verlauf der Vorbereitungen auf dem Laufenden. (Franz Wego)