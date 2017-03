Das Landgestüt Redefin im Landesmeistermodus

Redefin - Der Monat März steht im Landgestüt Redefin ganz im Zeichen von Zucht und Sport. Gerade erst gab es am vergangenen Samstag eine Große Hengstschau. Die Besucher drängten sich auf der Tribüne und bewunderten vor allem die jungen Hengste, wie sie sich unter dem Dressur- und Springsattel präsentierten. Dass das Gestüt aber auch die zucht- und sportbewährten Hengste und Blutlinien hegt und pflegt, war an den "Oldies" zu erkennen, die sich den Züchtern an der Hand in alter Frische präsentierten.

Nun wird in Redefin den Sportmodus umgeschaltet. Schon am Mittwoch (8.3.) startet die Hallen-Landesmeisterschaft der Springreiter, bei der Thomas Kleis (Gadebusch) seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen will. Der viertägige Event beginnt mit einem sogenannten Springpferdetag für junge Pferde, von denen es bereits im Februar zwei gab. Um 8:00 Uhr geht es am Mittwoch mit den vierjährigen Pferden los. Natalie Westphal wird versuchen mit dem Redefiner Hengst Cellow B, der bei der Hengstschau Beifallstürme erntete, den Sieg vom 22. Februar zu wiederholen. 350 Meldungen gibt es allein für die zehn Entscheidungen an diesem Tag.

Die Titelverteidiger der Hallen-Landesmeisterschaft im Springreiten 2016: v.l. Kathrin Wollert (Tenze), Maximiliane Hoffschildt (Zirzow), Nele Matschke (Rothenburg), Juliana Jakubiec (Polzow), Johann Greve und Thomas Kleis (beide Gadebusch). Foto: Jutta Wego

Das eigentliche Meisterschaftsprogramm beginnt am Freitag ab 12:00 Uhr. Die 1. Wertung für die Damen steht dann mit einem Zwei-Sterne M-Springen an. Maximiliane Hoffschildt aus Zirzow bei Neubrandenburg ist die Titelverteidigerin. Das erste S-Springen, das noch nicht zum Meisterschaftsprogramm gehört, beginnt mit 62 Meldungen um 15:30 Uhr. Letzte Prüfung des Tages ist um 18:00 Uhr die 1. Wertungsprüfung für die Nachwuchsreiter bis 21 Jahre. In dieser Kategorie ist Juliana Jakubiec vom RSV Polzow bei Pasewalk die Titelverteidigerin.

Am Samstag beginnt das sportliche Programm um 9:00 Uhr mit einer Rahmenprüfung (M**). Danach folgen ab 11:45 Uhr die ersten Wertungen der übrigen Altersklassen. In der Reihenfolge U16 auf Ponys, U16 auf Großpferden, Ü40 Senioren geht es um 15:45 Uhr zur 1. Wertungsprüfung für die Reiter der hohen Leistungsklassen 1 bis 3.

Am Finaltag beginnt das Programm um 08:30 Uhr mit der 2. Wertung für die Ponyreiter mit Titelverteidiger Johann Greve (Gadebusch). U21 Nachwuchsreiter und Damen folgen mit zwei Abteilungen eines M**-Springens um 9:30 Uhr. Über Mittag sind ab 12:00 Uhr wieder die Ü40-Oldies an der Reihe, die ihren Sieger oder ihre Siegerin im Stechen austragen. Hier hofft Kathrin Wollert aus Tenze erneut auf die Meisterschärpe. Ihnen folgen die U16 Reiter auf Großpferden. Da die Titelverteidigerin nicht gemeldet hat, richten sich die Blicke auf Anna-Chantal Burmeister aus Schwaan, die im vorigen Jahr Silber holte und am Sonntag in Sanitz mit einem Sieg ihre gute Form bestätigte.

Absoluter Meisterschaftshöhepunkt ist ab 14:00 Uhr der Große Preis, ein Zwei-Sterne S-Springen. Denise Svensson (Neu Benthen) hat das Springen 2016 mit neun hundertstel Sekunden Vorsprung vor Thomas Kleis gewonnen. Bis auf André Thieme (Plau), Holger Wulschner (Groß Viegeln) und verletzungsbedingt Jörg Möller (Garlitz) ist alles an Bord was im Springsport von MV Rang und Namen hat. Spannung ist in jedem Fall garantiert, Reithalle und Festzelt geheizt, so dass einem Besuch nichts im Wege steht.

Bereits eine Woche später treten die Dressurreiter des Landes mit zahlreichen Gästen zur Meisterschaft an. Für die 13 ausgeschriebenen Prüfungen gibt es mehr als 300 Meldungen, 30 allein in der S-Dressur "St. Georg Spezial". Wieder eine Woche später kämpfen am 25. März die Gespannfahrer um Meisterschärpen. 42 Gespanne wurden bisher gemeldet. Es ist in nächster Zeit also einiges los im Landgestüt Redefin. "Wir hatten eine tolle Hengstschau und unsere Mitarbeiter freuen sich auf die sportlichen Ereignisse in den nächsten Tagen bei uns", sagt Gestütsleiterin Antje Kerber. (Franz Wego