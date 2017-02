PM-Regionalversammlung in Güstrow

Reitlehrerhaftung - Voraussetzungen, Beispielsfälle, Versicherungsschutz

Veranstaltungsart: Lehrgänge / Seminare / Kongresse (PM-Seminare)

Lerneinheiten (LE): (2 LE)

Datum: 18.03.2017

Uhrzeit: 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Referent: Dr. Sascha Brückner

Veranstalter: Die Persönlichen Mitglieder (PM) der FN, Tel.: 02581/6362-247

E-Mail: pm-veranstaltungen@fn-dokr.de

Landesverband: Landesverband Mecklenburg-Vorpommern für Reiten, Fahren und Voltigieren

Veranstaltungsort: Bürgerhaus, 18273 Güstrow

Informationen zur Veranstaltung:

***PM-Regionalversammlung Mecklenburg-Vorpommern***

Tagesordnung:

- Jahresbericht des Sprechers,

- Wahl des Sprechers/der Sprecherin,

- Wahl der weiteren Delegierten,

- Vorschläge für Aktivitäten,

- Verschiedenes



Im Anschluss Vortrag: Reitlehrerhaftung

Ein Unfall in der Reitstunde ist schnell passiert. Sind Pferd und Reiter versorgt und wohlauf, folgen oft Fragen zu Versicherung und Haftung. Unter welchen Voraussetzungen haftet der Reitlehrer und wann der Betrieb oder Verein? Welche Gefahren ergeben sich beim Einsatz von Ausbildern ohne Lizenz? Ist auch der Tierhalter in der Haftung? Auf welchen Versicherungsschutz ist Wert zu legen? Anhand von zahlreichen Fällen aus seiner Tätigkeit erläutert Rechtsanwalt Dr. Sascha Brückner haftungs- und versicherungsrechtliche Fragen rund um das Thema Ausbilder im Pferdesport. So wird in diesem PM-Seminar ein Leitfaden vorgestellt, der nicht nur Berufs- und Amateurausbildern, sondern auch Reitern, Vereinsvorsitzenden, Betriebsleitern und allen Interessierten Orientierung bietet. Im Anschluss an den Vortrag werden Fragen der Teilnehmer aufgegriffen und beantwortet.

Das Seminar ist für PM kostenfrei, Nicht-PM 10 Euro und Kinder bis 12 Jahre/PM bis 18 Jahre nehmen kostenfrei an der Veranstaltung teil.

Anmeldeschluss: 10.03.2017